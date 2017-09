Románia a hosszabbításban győzött, Spanyolország oktatta az olaszokat (Labdarúgás, világbajnoki selejtező)

A Christoph Daum szövetségi kapitány által irányított román csapat a 9. percben ellentámadásból gólt szerezhetett volna, viszont Bogdan Stancu pontatlan volt. Az örmény labdarúgók sem tétlenkedtek, hiszen Ciprian Tătăruşanu is védeni kényszerült, majd az első félidő hajrájában Florin Andone betalált Grigor Meliksetian kapujába, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette.

A szünet után emberelőnybe kerültek a házigazdák, miután az 53. percben Andranik Voskanian kezezés miatt megkapta második sárga lapját is, emellett pedig a bíró büntetőrúgást ítélt. Bogdan Stancu tizenegyesét az örmény kapus könnyedén védte. A folytatásban Nicolae Stanciu és Vlad Chiricheş is közel volt a gólszerzéshez, viszont előbbi lövését védte a hálóőr, utóbbi pedig jó helyzetből fejelt fölé. A 82. percben újabb román gólt érvénytelenített a horvát játékvezető: Romario Benzar hosszú sarok felé tartó lövését a lesen álló Alexandru Maxim pöckölte a hálóba. A hosszabbítás első percében Benzar kapott labdát bal oldalról, majd beívelt a középen helyezkedő Maxim elé, aki sarokkal a hálóba passzolt (1–0). Ezzel a győzelemmel a román válogatottnak még mindig van matematikai esélye a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyre. Románia a vb-selejtező 8. fordulójában Montenegró vendége lesz.

Isco első félidőben jegyzett duplájával és a csereként beálló Álvaro Morata második játékrészben szerzett egy góljával sima győzelmet aratott a spanyol válogatott Olaszország ellen a világbajnoki selejtező G-csoportjában, és nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az I-csoportban a hazai közönség előtt játszó Finnország meglepetésre legyőzte az esélyesebbnek tartott izlandi válogatottat, Ukrajna pedig 2–0-ra diadalmaskodott Törökország felett. Wales a csereként beálló, 17 éves Ben Woodburn nagyszerű távoli lövésével gyűjtötte be a három pontot Ausztria ellen, míg a szerbek könnyedén győztek a vendég Moldova ellen, így az írek botlását kihasználva, a D-csoport élére ugrottak.

További eredmények:

* C-csoport: San Marino–Észak-Írország 0–3, Norvégia–Azerbajdzsán 2–0, Csehország–Németország 1–2. A csoport állása: 1. Németország 21 pont, 2. Észak-Írország 16, 3. Csehország 9, 4. Norvégia 7 (8–10), 5. Azerbajdzsán 7 (3–11), 6. San Marino 0.

* D-csoport: Grúzia–Írország 1–1, Szerbia–Moldova 3–0, Wales–Ausztria 1–0. A csoport állása: 1. Szerbia 15 pont, 2. Írország 13, 3. Wales 11, 4. Ausztria 8, 5. Grúzia 4, 6. Moldova 2.

* E-csoport: Kazahsztán–Montenegró 0–3, Dánia–Lengyelország 4–0, Románia–Örményország 1–0. A csoport állása: 1. Lengyelország 16, 2. Montenegró 13 (17–7), 3. Dánia 13 (14–6), 4. Románia 9, 5. Örményország 6, 6. Kazahsztán 2.

* F-csoport: Szlovákia–Szlovénia 1–0, Litvánia–Skócia 0–3, Málta–Anglia 0–4. A csoport állása: 1. Anglia 17 pont, 2. Szlovákia 15, 3. Skócia 11 (12–10), 4. Szlovénia 11 (6–4), 5. Litvánia 5, 6. Málta 0.

* G-csoport: Albánia–Liechtenstein 2–0, Izrael–Macedónia 0–1, Spanyolország–Olaszország 3–0. A csoport állása: 1. Spanyolország 19 pont, 2. Olaszország 16, 3. Albánia 12, 4. Izrael 9, 5. Macedónia 6, 6. Liechtenstein 0.

* I-csoport: Finnország–Izland 1–0, Ukrajna–Törökország 2–0, Horvátország–Koszovó 1–0. A csoport állása: 1. Horvátország 16 pont, 2. Ukrajna 14, 3. Izland 13, 4. Törökország 11, 5. Finnország 4, 6. Koszovó 1.

A vb-selejtező 8. fordulójának mérkőzései:

* ma – C-csoport: Azerbajdzsán–San Marino, Észak-Írország–Csehország (21.45 óra – DigiSport 3), Németország–Norvégia (21.45 óra – DigiSport 2); E-csoport: Örményország–Dánia (19 óra – DigiSport 1), Montenegró–Románia (21.45 óra – RTV 1), Lengyelország–Kazahsztán; F-csoport: Anglia–Szlovákia (21.45 óra – DigiSport 1), Szlovénia–Litvánia, Skócia–Málta

* kedden – D-csoport: Írország–Szerbia (21.45 óra – DigiSport 3), Ausztria–Grúzia, Moldova–Wales; G-csoport: Olaszország–Izrael (21.45 óra – DigiSport 1), Liechtenstein–Spanyolország, Ma­cedónia–Albánia; I-csoport: Koszovó–Finnország, Izland–Ukrajna, Törökország–Horvátország (21.45 óra – DigiSport 2). (miska)