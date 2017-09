Kuti Nándor szerezte a román válogatott első Eb-pontját Kolozsváron (Kosárlabda, Európa-bajnokság)

A csehek ellen a Marcel Ţenter irányította csapatban a húszéves sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor is komoly szerepet kapott, hiszen kezdőként lépett pályára, illetve a 3. percben ő szerezte a románok első pontját büntetődobásból, miután Jaromir Bohacik szabálytalankodott ellene. A mérkőzés során Kutira nehéz feladat hárult, hiszen amikor pályán volt, neki kellett védenie a csehek egyik legnagyobb ászát, a tengerentúli profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Washington Wizards irányítóját, Tomas Satoranskyt. A mérkőzés első félidejében jól tartották magukat a házigazdák (38–40), majd a harmadik negyedben mindössze 9 pontot szereztek, így a csehek elhúztak, az utolsó játékrészben pedig a románok nem tudtak faragni hátrányukból. Első felnőtt Európa-bajnoki mérkőzésén a háromszéki kosárlabdázó 23 percet játszott, egy pontja mellett négy lepattanót gyűjtött és három gólpasszt osztott ki.

A horvátok ellen nagyszerűen kezdett a román válogatott, amely tíz pontot szórt négy perc alatt, és közben egyet sem kapott, viszont a negyed végére felzárkóztak a jobb játékerőt képviselő horvátok, majd a vezetést is átvették (20–12). Kuti ezúttal is kezdő volt, 28 perc játéklehetőséget kapott Marcel Ţenter edzőtől, illetve három pontot dobott, két lepattanót gyűjtött és 5 gólpasszt osztott ki. A bajnok és Román Kupa-győztes Kolozsvári U-BT szentgyörgyi játékos ezen az összecsapáson is komoly megbízatást kapott, hiszen újabb világsztárt kellett védenie Bojan Bogdanovic személyében, aki egyébként az NBA-ben szereplő Indiana Pacers kiscsatára.

„A horvátok ellen jobban játszottunk, motiváltabbak voltunk, megfogadtuk, hogy nem hagyunk alább, és a végsőkig harcolunk. Számomra nem ismeretlen, hogy irányító szerepében játszom, hiszen ifjúsági kosárlabdázóként ezt csináltam, és most is szeretem. Nincs olyan labdavezetési technikám, mint a többi tapasztalt irányítónak, de azon dolgozom, hogy ezen javítsak. Kevés esélyünk van, de azért harcolunk, hogy kijussunk a csoportból, és a spanyolok ellen gyengébben játszó Montenegró ellen szeretnénk pozitív eredményt elérni” – nyilatkozta Kuti.

A C-csoportban a Hanga Ádámot is soraiban tudó Magyarország szintén két vereséggel kezdett: előbb Horvátországtól, majd Montenegrótól is kikapott, ezzel pedig egyelőre az utolsó helyen áll. A végső győzelemre toronymagasan esélyes Spanyolország magabiztos játékkal aratott nagyarányú győzelmeket, amivel az első pozíciót foglalja el. A román válogatott ma 20.30-tól Spanyolország ellen lép pályára, Magyarország 15 órától Csehországgal játszik, míg Montenegró és Horvátország 17.45-kor csap össze. A mérkőzéseket az RTV 2 és az RTV HD élőben közvetíti.

Eredmények:

* A-csoport: 1. forduló: Szlovénia–Lengyelország 90–81, Izland–Görögország 61–90, Franciaország–Finnország 84–86; 2. forduló: Lengyelország–Izland 91–61, Görögország–Franciaország 87–95, Finnország–Szlovénia 78–81

* B-csoport: 1. forduló: Németország–Ukrajna 75–63, Litvánia–Grúzia 77–79, Olaszország–Izrael 69–48; 2. forduló: Grúzia–Németország 57–67, Ukrajna–Olaszország 66–78, Izrael–Litvánia 73–88

* C-csoport: 1. forduló: Magyarország–Horvátország 58–67, Spanyolország–Montenegró 99–60, Románia–Csehország 68–83; 2. forduló: Montenegró–Magyarország 72–48, Csehország–Spanyolország 56–93, Horvátország–Románia 74–58

* D-csoport: 1. forduló: Belgium–Nagy-Britannia 103–90, Szerbia–Lettország 92–82, Törökország–Oroszország; 2. forduló: Lettország–Belgium 92–64, Oroszország–Szerbia 75–72, Nagy-Britannia–Törökország 70–84. (miska)