Az utolsó percekben kapott ki a Sepsi Futsal (Teremlabdarúgás, I. liga)

A szentgyörgyiek egy kiábrándító, az Imperial Wet otthonában elszenvedett vereség után léptek újra pályára. Az esélyesebb csapatnak tartott Duna-partiak egyértelműen a három pont reményé­ben érkeztek a Szabó Kati Sportcsarnokba, viszont a nagyszerűen védő Kisgyörgy Zsolt egészen a 34. percig megakadályozta a galaciak gólszerzését. A vendégek Laşcu, Borges és Varela révén folyamatosan nyomás alatt tartották a házigazdák védelmét, viszont az első félidőben Pulugor próbálkozása volt pontatlan, majd Jakab és Veress összjátéka után utóbbi jó helyzetből lőtt mellé.

Szünet után a Cosmin Gherman által irányított galaciak továbbra is a támadásra összpontosítottak, viszont a 31. percben egy labdaszerzést követően Incze került ziccerbe, de próbálkozása elkerülte a kaput. Nem sokkal később közel állt a gólszerzéshez a vendégcsapat, Cireş lövése Ţicalo lábáról a kapufára pattant. A mérkőzés utolsó tíz percét fizikailag jobban bírták a galaciak, így a 34. percben egy szerencsés találattal megszerezték a vezetést: Crăciun rúgása visszapattant a kapufáról, majd a szemfüles Varela a hálóba gurított (0–1). Egy perccel a mérkőzés vége előtt Laşcu ívelt be balról, Cireş pedig vállal beütötte a labdát a kapuba, beállítva ezzel a végeredményt (0–2).

„Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, főleg a kapusteljesítménnyel, hiszen Kisgyörgy szenzációsan védett, véleményem szerint a mérkőzés embere volt. Ha így játszottunk volna az első fordulóban Csíkszeredában, akkor nem olyan eredmény születik, és nem kapunk kilenc gólt. A tavalyi ezüstérmessel szemben 34 percen keresztül tartottuk magunkat, és a meccs utolsó hat percében kaptunk két, a mi szempontunkból szerencsétlen gólt. Tudtuk, hogy a United jobb csapat, kiváló játékosai vannak, de a mi játékosaink ambíciósak voltak, le a kalappal előttük. A bajnokság most szünetel két hétig, mert a válogatott selejtező mérkőzést játszik, szeptember 17-én pedig a Dunărea Călăraşi otthonában lépünk pályára” – értékelt a mérkőzés után Farkas Attila edző.

I. ligás teremlabdarúgó-bajnokság, 2. forduló: Sepsi Futsal–Galaci United 0–2 (0–0). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 150 néző. Vezette: Ionel Boharu Predescu (Buftea) és Roberto Florentin Gunciu (Popeşti Leordeni). Sepsi Futsal: Kisgyörgy, Papp L., Zoltáni, Czintos, Papp Cs., Incze, Veress, Boér, Bende, Héjja, Szakács, Ţicalo, Pulugor I., Jakab. Edző: Farkas Attila. Galac: Wellington de Oliveira, Burdujel, Laşcu, Cireş, Apostol, Dinicuţă, Cojoc, Nica, Crăciun, Varela, Crişan, Borges, Nascimento. Edző: Cosmin Gherman. Gólszerzők: Varela (34.), Cireş (39.). Sárga lap: Pulugor I. (20.). (miska)