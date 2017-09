Két győzelem, két vereség (Asztalitenisz)

Következő írásunk

Észak-Korea tegnap arról számolt be, hogy sikeresen felrobbantott egy hidrogénbombát, amelyet fel lehet szerelni az új interkontinentális ballisztikus rakétákra. Ez a hatodik nukleáris robbantás volt, amellyel lehet bizonyítani, hogy Észak-Korea rendelkezik atomfegyverrel. A mostani teszt lényege, hogy föld alatti robbantás során próbálják megállapítani, miként lehet az atomfejet rátenni a rakétára. A NATO és az Európai Unió határozottan elítélte a tegnapra virradóra végrehajtott kísérleti atomrobbantást. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, a megbékítés politikája Phenjannal szemben nem működik. Boris Johnson brit külügyminiszter szerint az észak-koreai válságra adható katonai válaszlépések egyike sem jó, mindenekelőtt azért, mert a phenjani rezsimnek megvan a lehetősége dél-koreaiak tömegeinek elpusztítására, Kína viszont többet is tehetne Észak-Korea megfékezése végett. Theresa May brit miniszterelnök szerint is fokozni kell a nyomást Phenjanra.