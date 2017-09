Hagyományaink katedraközelben

Décsei Zsuzsanna sepsiszentgyörgyi óvónő elsősorban a népi gyermekjátékokért jelentkezett, azt mondta, sokat gazdagodott, megérte részt venni, és örvend annak is, hogy jó csapat alakult ki, jól összebarátkoztak. Steckbauer Ildikó mikóújfalusi tanító régóta vonzódik a népi hagyományokhoz, eddig is sokat tudott ezek tanításának módszertanáról, de szerinte soha nem árt feleleveníteni az ismereteket, sajnálja, hogy ez a néhány nap hamar elrepült. Sala Enikő román szakos tanár a mikóújfalusi iskolában tanít, úgy véli, játszani lehet bármilyen életkorban, illetve a játékot bele lehet vinni a tanításba, függetlenül attól, hogy ki milyen tantárgyat tanít. Ő például már próbálkozott azzal – és sikeres volt –, hogy román verset énekként tanítson meg. Tomsa Enikő össze­vont osztály tanítója Málnásfürdőn, fontosnak tartja, hogy a gyermekek megismerjék hagyományainkat, és azt mondja, nemcsak tanult a képzésen, hanem fel is töltődött, úgy érzi, így könnyebb lesz a tanévkezdés.

Váncsa Magdolna sepsiszentgyörgyi óvónőnek egyik kedvenc területe a hagyományok tanítása, főként a kézművesség terén voltak hiányosságai, azt most pótolta. Szintén a kézművességet érezte a gyenge pontjának Székely Zsófia vargyasi óvónő, a képzésen ellenben sikeresen elvégezte a feladatokat. Költő Hajnalka angyalosi tanítónő vissza­térő, neki annyira tetszett a múlt ősszel tartott hasonló képzés, hogy idén is jelentkezett.

Berde Éva, az árkosi iskola tanítója harminc éve van a pályán, eddig ilyen jellegű továbbképzőn nem volt, nagyon hasznosnak tartja, és külön kitért arra, hogy az oktatók nagyszerű munkát végeztek, nagyon jó szakemberek. Név szerint: Benkő Éva (népi gyermekjátékok), Kolozsi Ildikó és Tóth-Birtan Tinka (kézművesség), Prezsmer Boglárka (drámapedagógia) és Sándor Csaba (néptánc).

Hogy miért is van nagy jelentősége a Romániai Magyar Néptánc Egyesületnek a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a budapesti Hagyományok Házával partnerségben szervezett sokrétű képzésének, leginkább Vitályos Ágnes árkosi tanítónő fogalmazta meg. A négy éve végzett fiatal pedagógus elmondta, népi hagyományaink nem szerepelnek a tanítóképzőben tanult tantárgyak között, így ezek oktatásának módszertanát sem tanítják, akit ez a terület érdekel, a jelenlegihez hasonló tanfolyamokon, gyakorlati képzéseken sajátíthatja el a tudást.

A programot ezen a héten megismétlik Nagyváradon, októberben Borospatakán és Válaszúton.