Dániel és Imreh olimpiai távon bizonyított (Triatlon)

Szeptember 3-án Tulcea ötödik alkalommal adott otthont a Delta Triathlon hárompróba versenynek, ahol három távon, különböző korosztályokban állhattak rajthoz a sportolók, köztük a sepsiszentgyörgyi Dániel Attila és Imreh László is.

A 22 éves Dániel Attila olimpiai távon – 1,5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás és 10 kilométer futás – a férfi nyílt versenyben 40 versenyzőt utasított maga mögé 2 óra 3 perces idejével, illetve a 20–24 éves kategóriában is első helyen végzett. A Tri-Aluta hárompróbása az 1500 métert 27 perc alatt úszta le, míg a viadal második szakaszát 1 óra 1 perc alatt teljesítette, a 10 kilométert pedig 33 perc alatt szaladta le. „Jól megszervezett versenyen vagyok túl, ahol nem unatkoztam, hiszen keményen kellett dolgoznom az első helyért, ami végül összejött, és három év után újra a dobogó legfelső fokára állhattam Tulceán, illetve begyűjtöttem az elsőnek járó 1000 pontot. A folytatásban Transzfogarason állok rajthoz Románia legnehezebb triatlonversenyén. Ezt a megmérettetést a tavaly megnyertem az olimpiai távon, így bízom a címvédésben” – fogalmazott Dániel Attila.

A viadalon a SepsiTri SK versenyzője, Imreh László is rajthoz állt, aki a 25–29 éves kategóriában a dobogó legfelső fokára állhatott 2 óra 24 perces idejével, míg a férfi nyílt versenyben a kilencedik helyen ért célba. A 26 éves triatlonista az 1500 métert 36 perc alatt úszta le, míg a megmérettetés második szakaszát 1 óra 7 perc alatt teljesítette, a 10 kilométert pedig 39 perc alatt futotta le. „Nehéz volt számomra ez a verseny, mert a múlt heti viadal után nem tudtam teljesen kipihenni magam, így minden próbában egy kicsit gyengébben teljesítettem. Három jó tempóban lefutott kör után begörcsölt mindkét combom, de nem adtam fel, és sikerült befejeznem, ráadásul ezúttal is az első tízben végeztem” – nyilatkozta Imreh László, aki szeptember 9-én szintén részt vesz a Transfier triatlon versenyen.

Eredmény, Delta Triathlon, férfi nyílt verseny: 1. Dániel Attila 2:03:10 óra, 2. George Iulian Murar 2:04:32 óra, 3. Béres Hunor 2:06:42 óra... 9. Imreh László 2:24:46 óra. (miska)