Tengerparton edzőtáboroztak (Úszás)

– Sikeres edzőtáboron vagyunk túl, amelyen elértük a kitűzött céljainkat. Egy hét alatt a sportklub úszói napi két-három edzésen vettek részt. A szaladás mellett tornát és további atlétikagyakorlatokat is tartalmazott a felkészülés, s a fizikai erőnlét javítása mellett különböző labdajátékokat – foci, röplabda stb. – is kipróbáltak. Nagyon fontos volt számunkra, hogy komolyabb sérülés nélkül zárjuk a felkészülés ezen szakaszát. A napi edzések miatt kisebb izomproblémák jelentkeztek a sportolóknál, de ezeket gyorsan tudjuk orvosolni. Komolyan edzettünk, nem volt könnyű periódus számunkra, de ez hozzátartozik egy sportoló életéhez. Ezennel köszönetet szeretnék mondani Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának, amely támogatta múltheti edzőtáborunkat – nyilatkozta Ciprian Grosu, a megyeszékhelyi csapat trénere.

A sepsiszentgyörgyi úszókra kemény ősz vár, hiszen három jelentős versenyen állnak rajtkőre: október 7-én a hazai rendezésű Sprint Kupán, november 3–5-én a norvégiai Kristiansandban sorra kerülő The North Sea Swim Meet elnevezésű viadalon, míg november 30.–december 3. között a csíkszeredai országos bajnokságon szereznének érmeket. Hajrá, és sok sikert! (t)