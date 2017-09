Hódítanak a kézműves desszertek (Háromszéki termék)

Kereskényi Áron és Horváth Orsi vállalkozása egyebek mellett azért figyelemre méltó, mert azon cégek sorába illeszkedik, melyeket fiatalok valósítottak meg a megyeszékhelyen. Budapest, Hollandia különböző városai, Sepsiszentgyörgy és egy görögországi kitérő után ismét hazatértek, Orsi szerint azért, mert szerettek volna valami saját dologgal foglalkozni. A desszertekért rajongó fiatal hölgy blogja, a Kiskanál sokak figyelmét felkeltette, hiszen többé-kevésbé autodidakta módon sajátította el a cukrászat rejtelmeit, így lett a gyermekkori érdeklődésből rajongás, amit saját névvel fémjelzett vállalkozás követett. Belevágott ugyan egy cukrászképzésbe, ám nem találta megfelelőnek, ehelyett inkább a gyakorlattal járó munkát választotta holland éttermekben.

Visszatérésükkor, 2015 végén elsőként egy brassói fánkozólánctól kapott megbízást termékskálájuk kifejlesztésére, az ízeket, ízkombinációkat, glazúrokat, krémeket kellett kidolgoznia és betanítania Orsinak, receptfejlesztéseit a mai napig használják. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik a sepsiszentgyörgyi Central vendéglő, a rozsnyói Radsor Hotel cukrászdájának és éttermének, valamint egy csíkszeredai cukrászda desszertjeinek megvalósítása.

Ezt követően vágtak neki a termelői vásározásnak, az első Mikulás-napi vásárban egyebek mellett nagyon sok trüffellel (szarvasgomba-alakú csokibonbon – szerk. megj.) jelentkeztek, azóta vannak csomagolt termékeik is, teljes skálájuk most már boltokban felállított standokon is elérhető. Orka néven ismertek dzsemjeik is, melyeket saját receptjük alapján egy magyar cég gyárt. Áron szerint nem minősülnek hagyományos lekvárnak, mert a pasztörizálásnak köszönhetően csökkentett cukortartalmúak, citruspektinnel készülnek, így vegetáriánusok is fogyaszthatják. Görögországi kapcsolataik is megmaradtak, így onnan származó árut egyaránt forgalmaznak.

A Stadion utcában működő cukrászda előkészületei rengeteg időt felemésztettek, többek közt azért is, mert olyan koncepciót szerettek volna kitalálni, amivel terjeszkedni lehet, ehhez viszont a gyártástól kezdve az épület belsejéig mindent sajátos szempontok szerint kellett kialakítani. A munka jelentős része Orsira hárul, aki most éppen egyedül végzi a teendőket a konyhában, de folyamatosan keresnek munkatársat a gyártáshoz.

– Reggeltől reggelig dolgozom, ha kell – mondja a cukrászlány. – Desszertjeinkhez pedig nem használunk margarint, növényi tejszínt. Nagy figyelmet fordítunk az alapanyagokra, csak természetes, minőségi hozzávalókat használunk.

– Miről szól ma a desszert, az édesség? – kérdezem egy rövid pihenő alatt.

– Számomra valami izgalmasról, ízek játékáról, formákról, színekről, textúrákról. Itt is a saját receptjeimmel játszom – mutat a süteményes pultra.

– Mit tapasztaltok, átalakult a vásárlók ízlése, mennyire nyitottak az újdonságokra?

– Több országot bejártunk, így van némi viszonyítási alapunk, úgy látjuk, a székelyföldi lakosok pillanatnyilag az egyik legzárkózottabb nép Európában – mondja Áron. – Ezt nem jónak vagy rossznak kell minősíteni, hanem tényként kezelni. Sokkal nehezebb itt betörni egy új ízvilággal, mint Nyugat-Európában, ahol mindig valami újat kértek, olyat, amit addig nem láttak. Ezzel szemben itt mindenben a hagyományoshoz ragaszkodnak.

– A cukrászdában zömmel újdonságnak számító terméket kínálunk, de mindig van egy-két féle a hagyományos süteményekből is – mondja Orsi, aki a napi kínálatból a sokak által kedvelt krémest, somlói galuskát ajánlja a pultból.

Amíg nem voltak „láthatóak”, két év alatt Orsi és Áron másfél hetes szünetet tartott – addig gyakorlatilag kiépült egy hálózat, ahová azóta is rendszeresen beszállítanak.

– Azzal foglalkoztunk, hogy legyen egy brand, egy csomagolás, ami nagyon sokat alakult, hogy a termékeinket próbáljuk stabilizálni a piacon – idézte fel Áron –, arra gondoltunk, ezzel összekötve lehetne megnyitni a cukrászdát. Termelésre kerestünk folyamatosan helyet, a jelenlegi ingatlan adta a lehetőséget, így megnyitottunk. Ez egy jó teszt is egyben. Közben a termelés optimizálása is foglalkoztat, hogyan lehet megoldani, hogy adott esetben több emberrel ugyanazt a minőséget megtartsuk.

Az Orkában naponta 12–14 féle süti kerül a polcokra, köztük a zserbó, mely küllemére is formabontó. Megálmodója megtartotta a fő ízkomponenseket, az ő zserbója pirított dió mousse-ból (mussz, könnyű hab), sárgabaracklekvárból, vaníliás piskótából és csokis tükörglazúrból épül fel. A Princess fehér csoki mousse és eperpüré ötvözete, vaníliás piskótán, fehér csokis tükör­glazúrral, a Funky roll kakaós pedig nutellás ganázzsal (párizsi krém – szerk. megj.), karamellel, mogyoróval készült kakaós habcsók. Nagyon csokis, picit rumos süteményként mutatták be a Bombe-t, de a sajttortát, a kókuszos-csokis Orka-sütit, valamint a picit aranyozott Bilionaire-t is megismertük. Ha már desszert, legyen kicsit fényűző is – jegyzi meg mosolyogva Áron.

– Tortalistánk nincs, általában megkérdezem a megrendelőket, mit szeretnének, mit kedvelnek, így alkotom meg később a tortát – fűzi hozzá a termékismertetőhöz Orsi. – A vörösborban sült meggyes torta talán az egyik legkedveltebb, állandó alkotás, azt nagyon gyakran kérik, mascarpone- és csoki mousse-szal, tükörglazúrral készül.

Az augusztus közepén megnyílt Orka cukrászda tulajdonosai elégedettek az eddigi visszajelzésekkel. Alig több, mint fél órás beszélgetésünk alatt többen is betértek a kis üzletbe, és egyedi tortarendelést is feljegyeztek, egy középkorú hölgy azzal lépett szemlélődve a süteményes pulthoz: arra kíváncsi, hogy mi az újdonság az újdonságban.

– Két éve és két hónapja nulla tőkével indultunk, önjáró rendszer felépítésén gondolkoztunk, a piac, ahol megjelentünk, végül kialakította azt, ahol most tartunk – összeg­zett bizakodva Áron.