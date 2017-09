Élelmiszer-stratégia készül (Uniós projektek)

Nevezett program lényege, hogy minél több, az illető szakterületen tevékenykedő entitás – itt nem csupán klaszterekre, hanem oktatási és kutatóintézményekre, közigazgatási egységekre, szervezetekre stb. kell gondolni – együttműködése révén fogalmazódjon meg az innovációra épülő stratégiai elképzelés, amely aztán konkrét regionális fejlesztési politikákat eredményez. A három év leforgása alatt a hazai szereplőknek a Közép Régió fejlesztési stratégiáját kell letenniük az asztalra az élelmiszeripar területén, amit aztán mind a klaszterekbe tömörülő vállalakozók, mind a döntéshozók figyelembe vesznek. Ezt a dokumentumot a régió fejlesztési ügynöksége figyelmébe ajánlják. Koréh Enikő projektmenedzser szerint a stratégia hasznosításának nagy az esélye, mivel az ügynökséggel jó az együttműködés.

Vajda Lajos Asimcov-igazgató, az országos klaszterszövetség elnöke szerint ráadásul a vállalkozói szövetség korábban épp az ügynökség számára készített el egy átfogó elemzést az élelmiszeripar helyzetét illetően a régióban. Ezt a dokumentumot nem csupán az eddigi tervezésben, hanem a stratégia megalkotásában is fel tudják használni.

A projekt 54 hónapos futamidejét két részre osztották. Az elsőben megszületik a stratégia, a második részben pedig ennek mentén az uniós források növelését, azok minél hatékonyabb felhasználását célozzák meg. Konkrétan arra kívánnak több pénzt bevonzani a Regionális Operatív Program részeként, ami a szektorban jelenleg a legfontosabbnak látszik (a megfelelő szakképzett munkaerő hiánya): személyi fejlesztésre, az alkalmazottak képzésére. Mindezt természetesen a most készülő felmérés fogja alátámasztani, de az előzetes információk alapján már tudni lehet, hogy az ágazatban – és épp az innovációs fejlesztések szemszögéből – a megfelelő szakképzés a legfontosabb követelmény és egyben a legégetőbb hiány. Az operatív programban ugyan eddig is jelentős összegekkel támogatta az unió az élelmiszeripar különböző területeit, részágazatait, ám a kezdeményezők már a projekt elindításakor látták, a szakképzésre kevés pénz jutott.

Vajda Lajos szerint egyébként az élelmiszer-termelés egész értékláncának kiegyensúlyozott támogatását kell elérni, hogy például a tejtermelők és -feldolgozók között ne konfliktus, hanem együttműködés alakuljon ki. Vagyis olyan támogatási rendszer kiépítése a cél, amely figyelembe veszi a vertikum minden láncszemét.