Lemondott miniszter

Ţuţuianu szerint a közlemény egy átmeneti „technikai problémát” tükrözött, feleslegesen keltett aggodalmat, ő pedig azért nyújtotta be lemondását, mert vállalnia kellett a felelősséget a „kommunikációs hibáért”, ugyanakkor elismerte, hogy a költségvetési törvény elfogadása után eszközölt béremelések miatt a költségvetés kiigazítása nélkül jelenleg nincs fedezet a védelmi tárcánál a teljes évi bérkifizetésekre. Az ellenzék szerint a védelmi minisztériumnál kirobbant botrány újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány felelőtlenül költekezik, és a választások előtt ígért béremelésekre és adócsökkentésekre nincs valós fedezet. Politikai elemzők szerint a NATO-partnerek szemében is megingathatta Tutuianu feláldozása a Romániába vetett bizalmukat, főleg miután a kormány nagyszabású haderőfejlesztést jelentett be és vállalta, hogy a hazai össztermék két százalékának megfelelő összeget fordít védelmi kiadásokra.