Teréz anyára emlékeztek az Őrkőn

Nagyon fontosnak tartja az egyházvezetés a cigánypasztorációt és értékeli a Szeretet Misszionáriusainak munkáját – bizonyítja ezt, hogy nemcsak Jakubinyi György érsek, hanem Tamás József püspök is részt vett az eseményen. Az ünnepi szentmise liturgiáját Lőfi Gellért karnagy zenei szolgálata színesítette. Márkus András szentszéki tanácsos, házigazda plébános kiemelte, hogy Teréz anya két alkalommal is járt halála előtt a templomban, és felkereste a roma közösséget. Neki köszönhetően telepedtek meg és alapítottak rendházat az Őrkőn a Szeretet Misszionáriusai, hogy munkájukkal a szegényeket segítsék, szolgálják.

Jakubinyi György érsek felelevenítette Teréz anya életének meghatározó momentumait: Agnes Gonxha Bojaxhiúként látta meg a napvilágot Szkopjeban; hivatását Lisieux-i Kis Szent Teréznek köszönheti, akinek tiszteletére vette fel a Teréz nevet. Engedélyt kért elöljáróitól, hogy a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhasson. A szerzetesek hármas fogadalma mellé negyediket is választott, hogy a szegények legszegényebbjeit, a társadalom peremére jutottakat szolgálhas­sa. A már életében is szentként tisztelt Teréz anyát tavaly avatta szentté Ferenc pápa. Az érsek arra buzdította a jelenlevőket, hogy Teréz anya példájára munkálkodjanak családjaikban a szeretet és a béke megéléséért.