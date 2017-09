Egészségügyi szűrés Gidófalván

A gidófalvi Czetz János Általános Iskola tantermei néhány napra orvosi rendelőkké változtak, hétfő reggeltől nagy a forgalom a tanoda körül. A belépőnél dr. Mócza György, a kecskeméti megyei kórház főigazgató-helyettese nyújt szakmai segítséget azoknak, akik nem célirányosan érkeznek, nem tudják, milyen szűrővizsgálat lenne a legfontosabb számukra, akik pedig tisztában vannak egészségi állapotukkal, betegségeikkel, azoknak felírja a megfelelő ellenőrzést.

Az iskola földszintjén és az emeleten berendezett ideiglenes rendelőkben belgyógyászati, bőrgyógyászati, fül-orr-gége, gasztroenterológiai, sebészeti, kardiológiai, gyermekgyógyászati, nőgyógyászati, tüdőgyógyászati, neuorológiai, laboratóriumi, EKG- és hasi ultrahang vizsgálatokat végeznek, az eredmények egy részét a páciensek helyben megkapják, a nőgyógyászati citológiai lelet kiértékelése a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban történik, erről az érintettek később érdeklődhetnek.

Fazakas Irén lapunknak azt mondta, több panasza is van, nehezen jut be Sepsiszentgyörgyre szakorvosokhoz, ezért most kihasználja a lehetőséget. Szakács József Sepsibodokról érkezett a gidófalvi iskolában berendezett ideiglenes járóbeteg-rendelőbe, nagyszerű ötletnek tartja a kihelyezett vizsgálati lehetőséget, úgy véli, „ezek az orvosok valóban segíteni akarnak a falusi emberen”. Sándor Rozáliának régóta fáj a lába, korábban gyógyszeres kezelést írt fel az orvos számára, de nem enyhülnek a fájdalmai, azért jött, hogy megtudja, még mit lehet tenni.

Vannak, akik családostul érkeztek az ideiglenes egészségközpontba. A nyolcvanhét éves Molnár Magdolna tíz éve költözött Árapatakról Gidófalvára, úgy tartja, már elég idős ahhoz, hogy bármit is lehessen javítani egészségi állapotán, de a lánya és a veje részt vesz a szűrővizsgálatokon, s ők biztatták, nézesse meg magát. Fazakas Mihaela őszintén bevallja, bár többféle panasza van, ha nem lenne ez a lehetőség otthon, a faluban, nem menne vizsgálatokra. Porzsolt Piroska azt hangsúlyozza: a szakvizsgálatokra és laboratóriumi ellenőrzésre nagyon sokat kell fizetni, többféle problémája van, szeretné tudni, megfelelőek-e azok a kezelések, amelyeket kap. Ficz Viorica magas vércukorszintje miatt aggódik, „bár még nincs diagnózis, de legutóbb a családorvos a felső határ fölötti értéket mért”.

Ahány eset, annyiféle kérdés és panasz. Többen arról kívánnak megerősítést kapni, hogy itthon jól kezelik krónikus betegségüket, mások elővigyázatosságból jelentkeznek a szűrővizsgálatokra, a páciensek egy része arra hivatkozik, soha semmit nem kapnak ingyen, miért ne használnák ki. A térítésmentes szűrőprogramot a magyarországi egészségügyi államtitkárság 2,5 millió forinttal támogatja, a gidófalvi önkormányzat a helyet és az étkezést biztosítja a szakemberekből álló csapatnak, a megyei önkormányzat a kapcsolati tőkéjét kamatoztatja, a sepsiszentgyörgyi egészségügyi technikum pedig tizenöt asszisztensjelölt önkéntes munkájával járul hozzá a program lebonyolításához.

Egyetlen vizsgálat sem fölösleges, a szűrés az egészségügyi ellátás alappillére – vélik a magyarországi szakemberek. Dr. Pásztori Izabella gidófalvi családorvos lapunk érdeklődésére azt mondta, jól jön a segítség, mert még a krónikus betegek közül sem jár mindenki rendszeres ellenőrzésre, s ilyenkor kedvet kapnak, hogy elmenjenek vizsgálatra, de olyanok is részt vesznek a programban, akik egyébként nem tartják fontosnak a szűrést.

Tegnap délig közel háromszázan jelentkeztek különböző vizsgálatokra. Mindenki elégedett volt, egyedüli panasz amiatt hangzott el, mert egy-egy rendelőnél a sorok sepsiszentgyörgyi kedvezményezettek miatt voltak hosszabbak, és a helyiek ezt nem nézték jó szemmel.