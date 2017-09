Lábprotézist Kercsónak

Keresztes Zsoltnál 2016 októberében Ewing-szarkómát (nagyon ritka esetben előforduló csontrákot) diagnosztizáltak, melynek következtében ez év február 20-án bal lábát térd fölött amputálni kellett egy London melletti kórházban. Hogy újra aktív életet élhessen, teljesülhessen álma, hogy újra két lábon járhasson, Kercsónak egy Ottobock Genium X3 lábprotézisre lenne szüksége, melynek hetvenezer eurós ára meghaladja a Keresztes család anyagi lehetőségeit.

Az Őszi sokadalom ideje alatt több módon is hozzá lehetett járulni Kercsó céljának eléréséhez. A Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet önkénteseitől Támogatom Kercsót feliratú karkötőket lehetett vásárolni, a Benji Állatvédő Egyesület szekerezést szervezett a kaszárnya előtti téren, amit szép számban vettek igénybe gyerekek és felnőttek is. Ezenkívül a város különböző pontjain elhelyezett adománydobozokba is lehetett pénzt tenni. Mint a befolyt összeg is mutatja, a gyűjtés sikeresnek bizonyult, sok kézdivásárhelyi és látogató érezte úgy, hogy támogatnia kell az ügyet.

Az Ifjúsági téren Szöllősi Tamás, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet elnöke szervezésében beszélgetésre is sor került Keresztes Zsolttal, mely során az érdeklődők megismerhették a bélafalvi fiú történetét, terveit, céljait. A népes közönség előtt Kercsó arról is beszélt, hogy az általa létrehozott One and a half leg alapítvány révén más, hasonló helyzetben levő embertársain is szeretne segíteni. Aki támogatni óhajtja Kercsót, illetve az általa létrehozott alapítványt, megteheti a következő bankszámlaszámon: RO46 RZBR 0000 06001959 4341 One and a half leg alapítvány.

Az RMDSZ kézdiszentkereszti nőszervezete által kezdeményezett kupakgyűjtési akció szeptember 29-ig tart, a kupakokat, illetve az adományokat a kézdiszentkereszti községi könyvtárban fogadják. Ezzel párhuzamosan az RMDSZ megyei nőszervezete Háromszék többi településén is gyűjtésbe kezdett.