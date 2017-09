Amerika korlátozza a bevándorlást

A tárcavezető alkotmányellenesnek minősítette az előző amerikai elnök, Barack Obama által öt évvel ezelőtt elnöki rendelettel bevezetett, Elhalasztott Intézkedés a Gyermekkorban Érkezetteknek (DACA) nevű programot. A program a kiutasítástól védte azt a mintegy 800 ezer, többségében mexikói és spanyol ajkú fiatalt, akit illegális bevándorlóként érkező szüleik vittek az Egyesült Államokba.

Jeff Sessions azzal érvelt a program visszavonása mellett, hogy nyíltan megkerüli az érvényes bevándorlási törvényeket, továbbá elveszi a munkalehetőségeket az amerikai állampolgároktól. „Nem fogadhatunk be mindenkit, aki ide szeretne jönni, ez ilyen egyszerű” – fogalmazott a minisztériumban elmondott beszédében Sessions. Leszögezte: az igazságügyi tárca ezért azt ajánlotta Donald Trump elnöknek és a belbiztonsági minisztériumnak, hogy kezdje meg a DACA fegyelmezett visszavonását. A miniszter hangsúlyozta: „határozott meggyőződésünk, hogy ez a felelősségteljes lépés”. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kongresszuson a sor. Szavai szerint a kongresszusnak a nemzet érdekeit szem előtt tartó átfogó bevándorlási politikát kell kidolgoznia. Jeff Sessions nem jelölt meg határidőt a DACA-program visszavonásának végrehajtásához.

A bejelentésre adott első reakciók vegyesek voltak. Paul Ryan házelnök reményét fejezte ki, hogy a képviselőház és a szenátus képes lesz megegyezésre jutni az átfogó és tartós bevándorlási törvény ügyé­ben. Nancy Pelosi, a demokrata párti képviselőcsoport vezetője szégyenletesnek és a politikai gyávaság megnyilvánulásának nevezte a döntést, Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakcióvezetője pedig leszögezte: a demokraták annak megakadályozásán fognak dolgozni, hogy Trump szörnyen rossz döntése valósággá váljék. Schumer újságíróknak azt mondta: „az amerikaiak tisztában vannak azzal, hogy milyen szívtelen dolog megszüntetni a DACA-t”. A republikánus John McCain szenátor szerint a döntés a bevándorlási politika rossz megközelítése.

Az igazságügyi miniszter bejelentése után kiadott közleményében Donald Trump leszögezte: nem szeret szüleik tetteiért megbüntetni gyermekeket, akik közül sokan ma már felnőttek, „de azt is el kell ismernünk, hogy azért vagyunk a lehetőségek nemzete, mert a törvényesség nemzete vagyunk”. Fokozatos folyamatról van szó, a kiadott DACA-engedélyek csak 6 hónap múlva kezdenek lejárni, és valójában 24 hónapon keresztül érvényben maradnak. „Nem egyszerűen arról van szó, hogy megszüntetem a DACA-t, hanem inkább arról, hogy lehetőséget teremtek a kongresszusnak ahhoz, hogy végre cselekedjék” – fogalmazott a közleményben Trump. Az amerikai elnök fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy szerinte Washingtonban „senki nem mutatott együttérzést azon amerikaiak millióival, akik ennek a tisztességtelen rendszernek az áldozatai voltak”. „Mielőtt feltesszük a kérdést, hogy mi a korrekt az illegális bevándorlókkal, meg kell kérdeznünk az is, hogy mi a korrekt az amerikai családokkal, diákokkal, adófizetőkkel és a munkát keresőkkel”. Trump azt ígérte, hogy szívvel és együttérzéssel, de törvényes és demokratikus folyamat révén oldják meg a DACA-ügyet és ezzel egyidejűleg a bevándorlás reformját is.

Washingtonban a Fehér Ház előtt tüntetők jelentek meg. Az amerikai televíziókban megszólaltatottak között volt, aki a fehér felsőbbrendűség megnyilvánulásának minősítette a döntést a DACA visszavonásáról, mások a bizonytalanság légköréről beszéltek, és sokan hangoztatták, hogy a végsőkig küzdenek ellene.