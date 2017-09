Putyin globális katasztrófára figyelmeztet

Putyin a Kínában tartott BRICS-országcsoport (Oroszország, Brazília, India, Kína és Dél-Afrikai Köztársaság) csúcstalálkozóján bírálta az Egyesült Államok fellépését Észak-Koreával szemben, és további tárgyalásra buzdította az érintett feleket. Az orosz elnök úgy véli, Phenjan nem fogja leállítani atomprogramját, amíg biztonságban nem érzi magát. „Oroszország elítéli Észak-Korea gyakorlatait, provokációnak tartjuk őket, a katonai hisztéria semmi jóra nem fog vezetni. Helyette globális katasztrófához vezethet” – mondta Putyin. Az orosz elnök hozzátette: úgy véli, a béke az egyetlen helyes út. Mindezt azután mondta, hogy Dél-Korea bejelentette, az Egyesült Államokkal való megegyezése szerint a robbanófejeikre helyezett korlátozást eltörölnék, valamint Észak-Korea két nappal ezelőtt az eddigi legnagyobb hatóerejű atombombáját tesztelte.

Az Észak-Koreával határos Oroszország Kínával együtt erősen lobbizik a tárgyalások folytatásáért, javaslatuk szerint Dél-Koreának és Amerikának be kellene szüntetniük rendszeres közös hadgyakorlataikat, amelyért cserébe a dzsucseista rezsim talán feladná atomfegyvereit. Putyin az Egyesült Államokat közvetlenül is kritizálta: szerinte ostobaság, hogy Washington Moszkva segítségét kéri, miután Amerika orosz vállalatokat is szankcionált, amiért Észak-Koreával üzleteltek. Nevetséges, hogy feltesznek minket egy szankciós listára Észak-Koreával, aztán a segítségünket kérik Észak-Korea szankcionálásában. Mindezt olyan emberek csinálják, akik összekeverik Ausztriát és Ausztráliát – jegyezte meg Putyin.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke felvetette annak lehetőségét is, hogy minden kereskedelmi kapcsolatot megszakít azokkal az országokkal, amelyek Észak-Koreával üzletelnek. Oroszországba több tízezer észak-koreai jár át dolgozni, valamint üzemanyaggal látják el Phenjant. (portfolio.hu)