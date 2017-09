Vereséget szenvedett az Iszlám Állam

A kormányerők által ellenőrzött Deir-ez-Zórt – ahol bázisuk is van a kormányerőknek – 2014-ben zárták gyűrűbe a szélsőségesek. Az Iszlám Állam fokozatos területvesztésével sok dzsihadista a város környékére vonult vissza. A rezsim katonái által tartott Deir ez-Zór köré vont ostromgyűrű így a dzsihadisták egyik utolsó fellegvára Szíriában.

Az orosz védelmi minisztérium bejelentetése szerint a Szuheil Hasszán tábornok vezette szíriai kormányerők, kihasználva az orosz légi- és rakétacsapások eredményét, gyors támadással behatoltak az Iszlám Állam védelmébe és felmentették Dei-ez-Zórt.

A Bassár el-Aszad szíriai elnökkel szövetséges Oroszország hadereje már korábban is támadta rakétákkal a szíriai hadsereg ellenségeit a Földközi-tengerről, illetve orosz területről. A robotrepülőgépek mellett orosz harci gépek is támadták az Iszlám Állam állásait a városban. A gépek 80 bevetést hajtottak végre. Kedd hajnalban jelentette be az orosz védelmi minisztérium, hogy két orosz katona meghalt Szíriában az Iszlám Állam támadásában. A dzsihadisták Deir-ez-Zór tartományban aknatűz alá vették az orosz tűzszünet-ellenőrzési központ autókonvoját, amelyet a két szerződéses orosz katona is kísért. Az egyik katona a helyszínen életét vesztette, a másik kórházban halt bele sebesüléseibe.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy Deir-ez-Zór a fő stratégiai állás az Eufrátesz mentén, és hogy annak felmentése nagyrészt a terroristák elleni harc befejeződését jelentené Szíriában. Szergej Rudszkoj vezérezredes, a vezérkar műveleti főosztályának vezetője kijelentette, hogy a város ostromának megszüntetése az Iszlám Állam egyik legerősebb szíriai csoportjának vereségét jelentené.