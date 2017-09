Nincs szolidaritás biztonság nélkül

Számos európai ország önkényesen válogat a szolidaritás elemei között, ráadásul Európát veszélybe sodró módon, mert a szolidaritást és a biztonságot teljesen külön kezeli egymástól. Pedig a szolidaritásnak és biztonságnak kéz a kézben kellene járnia, nem létezhet egyik a másik nélkül. Szijjártó Péter kijelentette: Budapest határozott álláspontja, hogy a szolidaritás megítélésénél minden elemet, így a biztonság kérdését és a határok őrizetét is hangsúlyosan figyelembe kell venni. Magyarország nemcsak beszél, hanem tesz is érte, azontúl, hogy megvédte saját határait és ezzel együtt Nyugat-Európát – nem kímélve a személyi és anyagi ráfordításokat –, jelentős segítséget nyújtott a nyugat-balkáni országoknak, hogy ők is meg tudják védeni saját határaikat – sorolta Szijjártó.