A MAI program: 19 órától ünnepélyes megnyitó: Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke, 19.10-től György Attila, Papp Attila Zsolt és Vincze Ferenc felolvasóestje, moderátor: Serestély Zalán. PÉNTEKEN: 10-től Irodalomstratégiák Erdélyben – a tanácskozást megnyitja Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke; előadók: Markó Béla, a Kós Károly Akadémia elnöke, László Noémi költő, szerkesztő, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke; moderátor: Karácsonyi Zsolt; 15-től Irodalomstratégiák a Kárpát-medencében – előadók: Lakatos Mihály osztályvezető, EMMI, L. Simon László költő, író, országgyűlési képviselő, Kósa András László, Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet; moderátor: László Noémi; 18-tól E-MIL-est a Teinben (Tein Teaház, Sepsiszentgyörgy) – fellép: Benő Attila, Király Zoltán, Muszka Sándor, moderátor: Szonda Szabolcs; 21-től Csender Levente, Király Farkas, Fekete Vince felolvasóestje, moderátor: Varga László Edgár.



Nemzetközi kovácstalálkozó

Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren szeptember 8–10. között megtartják a III. Nemzetközi kovácstalálkozót. Célja a hagyományos kovácsmesterség és a kovácsoltvas értékeinek bemutatása, népszerűsítése, szakmai fórum megteremtése a romániai kovácsmesterek számára. A pénteki program: 15.30-tól Kincskeresők néptáncegyüttes (művészeti vezető: Tőkés Edit és Tőkés Zsolt); 16 órától a III. Nemzetközi kovácstalálkozót megnyitja Sztakics Éva Judit alpolgármester és Nagy György kovácsmester; 16.15-től a Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója; 16.30-tól kovácsolásbemutató; 17-től a Százlábú Néptáncegyüttes műsora (együttesvezető: Virág Imola és Virág Endre); 18-tól évadnyitó előadás: a Háromszék Táncegyüttes Az én mesém című táncprodukciója – rendező-koreográfus: Furik Rita; 21-től vásárzárás.



Zene

KÓRUSPRÓBA. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus vegyes kara ma 18.15-kor elkezdi rendszeres kóruspróbáit, amelyekre szeretettel hívja a kórustagokat és várnak új érdeklődőket is.



Könyvbemutató

Az uzoni Erdélyi Lajos Könyvtár előadótermében ma 18 órától bemutatják Vitéz Lay Imre Brassói srácok című könyvét.



Kiállítás

Becsey Zsuzsa kiállítása és koncertje a sepsiszentgyörgyi Köntés Pincegalériában Baby-ball „babarclenyomatok, avagy Üzenet a Túlpartról” címmel ma 19 órakor kezdődik. A kiállítást Bob József – Bumbi marosvásárhelyi képzőművész nyitja meg. Ezt követően az alkotóművész a Köntés Kávézóban szabad improvizációs koncertet ad. A kiállítás október 2-áig látogatható.



Mozi

Hitvilág

KISBOLDOGASSZONY NAPJA. A felújított zágoni plébániatemplomban pénteken 12 órától ünneplik Kisboldog­asszony napját. A szentmisét Tamás József püspök celebrálja a kerület papságával. A liturgia részeként a püspök megáldja a három hónap alatt felújított templomot.

SZOBORAVATÁS. Szeptember 9-én, szombaton a Kisboldogasszony-napi búcsú alkalmával a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend és az imecsfalvi Kisboldogasszony Római Katolikus Egyházközség Szent László lovagkirály mellszobrát leplezi le az imecsfalvi templom előtt. Az ünnepi búcsús szentmise 11 órakor kezdődik a templomban Tamás József püspök celebrálásával, a környező települések papjainak és a lovagrend tagjai­nak részvételével.

A Háromszék Táncegyüttes idén is szabadtéren tartja évadnyitó előadását: szeptember 8-án, pénteken 18 órától Az én mesém című produkcióval várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat Sepsiszentgyörgy főterén. A Furik Rita rendezésében készült nagy sikerű gyermekelőadást először 2014-ben mutatták be, azóta Erdély összes nagyvárosában és számos szórványtelepülésen látható volt. A táncmesét 85 alkalommal játszották, az évadnyitó előadás pedig búcsúztató is egyben, szeptember 8-án utolsó alkalommal lehet megtekinteni.Az én mesém a világirodalom és a magyar folklór ősmeséinek tiszta, egyszerű történeteiből, motívumaiból, valamint a varázsénekek mágikus erejéből építkezik. Az alkotófolyamatban Prezsmer Boglárka és Benkő Éva segítette a rendező munkáját. Az előadás mesés zenei világának megteremtésében Orbán Ferenc és a Heveder zenekar működött közre.