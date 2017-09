Köztéri bútorzatot alkottak (Formatervező-tábor Csernátonban)

A második csernátoni formatervező-táborban született munkákat a megyeszékhelyen kívül Brassóban, Bukarestben és Nagyváradon állítják ki, és azt tervezik, hogy a tavalyi és idei anyagból Budapesten is rendeznek tárlatot. Az idei tábor vezetője Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi képzőművész és Lenkei Balázs, a MOME Design Intézetének a tanára volt.

A táborzárás napján Damokos Csaba, a tábor házigazdája elmondta: a rendezvény egyik célja, hogy a magyarországi diákok találkozzanak az itteni környezettel, a háromszéki, illetve csernátoni tájkultúrával, másrészt az erdélyi diákoknak is teremtsenek lehetőséget kapcsolatokat építeni és tapasztalatokat cserélni a MOME hallgatóival. Az idei tábor tizennégy dizájn szakos, illetve nemrég végzett résztvevője közül három – két budapesti és egy kolozsvári lány – vissza­térő, a többiek pedig újoncok. Közülük öt budapesti, egy amerikai egyesült állomokbeli és öt erdélyi egyetemista.

Minden csoport a műhelymunka során egy bizonyos projekten dolgozott. Az idei feladat az volt, hogy sepsiszentgyörgyi közterekre találjanak ki olyan utcai bútorzatot, amely elsősorban fából készül és közösségi terek létrehozására alkalmas. A második témát D. Haszmann Orsolya intézményvezető felkérésére kapták: tervezzenek egy-egy négynyelvű modult a skanzenben található házak elé. A céljuk minden esetben az volt, hogy a makettek megvalósíthatóak, kivitelezhetőek legyenek.

Lenkei Balázs az elmondottakhoz még hozzáfűzte: a tábor ideje alatt ellátogattak Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre és a Szent Anna-tóhoz. Mint mondta, Erdélynek, Székelyföldnek ebben a szegletében olyan miliővel, tárgykultúrával találkozhatnak a diákjai, amilyennel sehol máshol, és ez nagyon inspirálóan tud hatni új, ötletes megoldások kigondolására. Azok a személyes kapcsolatok, amelyek itt kialakulnak, később is élnek, a Facebookon kommunikálnak, Budapesten találkoznak, és ez a továbbiakban nagy szellemi tőkét jelenthet – összegzett a MOME tanára. A tábor megvalósítását, illetve a kiállítás későbbi kezelését a magyar kormány, a Bethlen Gábor Alap, a megyei önkormányzat és a bukaresti Balassi Intézet támogatta, támogatja.