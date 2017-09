Újabb döntetlen felkészülési mérkőzésen (Labdarúgás)

Mint ismert, a világbajnoki selejtezősorozat miatt szünetel az élvonalbeli bajnokság, ezért edzőmérkőzéssel tartják formában magukat a Sepsi OSK labdarúgói, akik pénteken az Astra Giurgiu csapatával játszottak gól nélküli döntetlent, majd kedd délután Kézdivásárhelyen léptek pályára. Az első félidőben a szentgyörgyiek akarata érvényesült, ezt pedig a litván Marius Papsys 34. percben szerzett gólja is alátámasztotta. Szünet után a kézdivásárhelyiek megszorongatták a piros-fehér mezeseket, majd a 70. percben Alin Babei révén kiegyenlítettek. A Gazda József edzette KSE a Bunduc, Tankó, Păun, Boricean, Ştefănescu, Gajdó T., Gazda, Gajdó G., Gáll, Kurtuly, Babei tizeneggyel kezdett, viszont lehetőséget kapott még Farkas, Oláh, Stanciu, Szabó, Albu, Rancz, Bukur és Erős. Valentin Suciu vezetőedző a Niczuly, Burlacu, Oroş, Ursu, Dima, Ghinga, Herea, Thiaw, Astafei, Papsys és Hadnagy tizenegyet küldte pályára, illetve a második játékrészben játszott még Fejér, Miron, Răduţoiu, Damian, Dumbravă, Grecu, Mitra, Pilibaitis, Huiban, Iovu és Veress.

A Sepsi OSK a bajnokság 9. fordulójában, vasárnap 18 órától a Román Kupa- és Szuperkupa-győztes FC Voluntari csapatát fogadja a Tineretului Stadionban. A mérkőzésre a bilete.ro weboldalon, illetve a postán is lehet jegyet váltani. Pénteken 15 és 19 óra között, illetve szombaton 12 és 16 között a klub székhelye alatt lévő irodában is belépőt vásárolhatnak. A Székely Légió szurkolói buszt indít Brassóba a mérkőzés napján 15 órakor az MSC Stadion elől. Az érdeklődők Gáspár Attilánál (0730 491 427) jelentkezhetnek naponta 10 és 21 óra között. Az utazás ára 10 lej. (miska)