Nyolcaddöntőbe jutottak a románokat legyőző magyarok (Kosárlabda, Európa-bajnokság)

A Kolozsváron játszott mérkőzés előtt a román ultrák megszereztek egy magyar zászlót, amelyet meggyújtottak. A sportszerűtlen viselkedés a csarnokban is folytatódott, a román és magyar ultrák a küzdőtérnek háttal hallgatták meg a másik himnuszát. Persze, a mérkőzés közben sem volt hiány magyarellenes megnyilvánulásból.

Nemcsak a lelátón, hanem a pályán is kemény küzdelem volt, viszont az első percben nem szereztek pontot a csapatok, ezt a sorozatot Vlad Moldoveanu hárompontosa törte meg. A folytatásban a házigazdák hatpontos előnyt építettek ki, viszont az első negyed utolsó két percében felzárkóztak a magyarok, majd a vezetést is átvették (15–16). A második játékrészben a magyar csapat akarata érvényesült, amely három perc alatt nyolcpontos előnyre tett szert Hanga Ádám és Vojvoda Dávid kosarainak köszönhetően, illetve Keller Ákos látványos zsákolásai is fokozták a hangulatot (32–38).

Szünet után a románok Andrei Mandache hárompontosaival tartották a lépést, viszont a gyorsabb és képzettebb magyarok könnyű kosarakat szereztek, így az utolsó negyednek nyolcpontos előnnyel vágott neki Magyarország. Az utolsó tíz percben sem csüggedtek a románok, sőt, egy perccel a mérkőzés vége előtt négy pontra csökkentették hátrányukat, de a végén Hanga és Vojvoda büntetődobásai döntöttek. A csehek után a románokat is legyőzte a magyar válogatott, amely így biztosan bejutott a szeptember 10-én sorra kerülő isztambuli nyolcaddöntőbe, ahol valószínűleg Szerbia lesz az ellenfele.

A 20 éves sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor ismét kezdőként lépett pályára, ahol 24 percet töltött, illetve ez idő alatt 5 pontot szerzett, 4 lepattanót gyűjtött és 4 gólpasszt osztott ki. „A magyar válogatott nagyon erős volt fizikailag, megérdemelték a győzelmet. Taktikai hibákat is elkövettünk, nem tudtuk megállítani Hangát és Vojvodát, akik kivégeztek minket. A magyar csapat megérdemelte a továbbjutást is, sok sikert nekik Isztambulban” – mondta a mérkőzés után Kuti Nándor.

Eredmények, 4. forduló: * A-csoport: Izland–Szlovénia 75–102, Lengyelország–Franciaország 75–78, Görögország–Finnország 77–89 * B-csoport: Ukrajna–Litvánia 62–94, Olaszország–Németország 55–61, Izrael–Grúzia 91–104 * C-csoport: Csehország–Montenegró 75–88, Horvátország–Spanyolország 73–79, Románia–Magyarország 71–80 * D-csoport: Oroszország–Lettország 69–84, Nagy-Britannia–Szerbia 68–82, Törökország–Belgium 78–65. (miska)