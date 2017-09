Orvosi somkóró (Erdő-mező ajándéka)

Ahol kedvező életfeltételeket talál, gazdagon tenyészik, és bokorszerűen magasló csoportban messziről feltűnik sárga, fürtösen egymás fölé nőtt, egyoldalú virágaival. Szórt állású, hármas tagolású levelei tövénél hajtanak ki a virágokat viselő szárak. Termése egymagvú hüvely. Takarmánynak, de dísznövénynek is termesztik. Bárhol, gyomtársulásokban is előfordulhat.

Drogja (meliloti herba) a virágzó hajtás. Kumaringlikozidokat tartalmaz, amelyekből szárítás után a sajátos illatát adó kumarin marad vissza. Flavonoidokat, szaponinokat, nyálkaanyagokat mutattak ki drog­jában.

A drog kivonata a láb vénái­nak, izomgörcsének, viszketési ingerének, általában a láb „elnehezülésének” beteg állapotán javít. Hasonlóképpen az aranyér kezelésére is javallják. Kellemetlen mellékhatásként a nagy adagok használata szédülést, fejfájást okozhat. A gyári készítmények biztonságosabbak, mivel a magunk gyűjtötte anyag mennyi­ségi összetétele ingadozó értékű. Homeopátiás használata fejfájás, migrén, visszérbántalmak jelentkezésekor ajánlott. A gyógynövényüzletekben beszerezhető készítmények inkább ez utóbbira koncentrálnak. A vegyes tartalmú teakeverékekbe aromás adalékként is teszik.