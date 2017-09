Növelték a fizetéseket a városházán (Kézdivásárhely)

Bokor Tibor polgármester előterjesztésé­ben kiemelte: az idei 153-as számú bértörvény július elsejétől lépett hatályba, a közalkalmazotti fizetések többlépcsős megemelését írja elő, és a helyi tanácsokra hárul a feladat, hogy a szorzókat jóváhagyják azokra a tisztségekre, amelyek az alkalmazotti jegyzéken szerepelnek. A táblázat első felén lévők – itt tisztségekről és nem személyekről van szó – szeptember elsejétől rögzített összeget kapnak, esetükben nem számolnak régiségpénzt és egyéb anyagi juttatást. Akik a táblázat második felén szerepelnek, régiségpénzt is számolnak, és bizonyos idő elteltével előbbre is léphetnek egy felsőbb fokú állásba.

Az elöljáró üdvözölte a kormány döntését, mert eddig a közhivatalnokokat alulfizették, ami nagyon sok gondot okozott, alig lehetett embereket kapni bizonyos tisztségekre az önkormányzatoknál, hiszen a felelősség nagy, a fizetés ellenben nagyon alacsony volt. Ezentúl nem kell könyörögni senkinek, hogy vállaljon munkát önkormányzatoknál, mert megfelelő fizetést tudnak biztosítani. Az ilyen jellegű problémák tehát valamilyen szinten rendeződnek, de ez nem lesz egyszerű, hiszen az intézkedés a béralap jelentős növekedéséhez vezet, a szükséges pénzt pedig valahonnan elő kell teremteni. Erre két lehetőség van: odafigyelni az alkalmazottak létszámára, és ahol lehet, meghúzni a vonalat, illetve január elsejétől adóemelést eszközölni, mivel nem lenne jó ötlet a behuzásoktól elvenni pénzt, hogy a fizetéseket ki tudják adni, mert akkor az elkövetkező években semmi sem fog történni a városban – ecsetelte a polgármester.

Az egyhangúlag elfogadott határozattervezet szerint szep­tember elsejétől Bokor Tibor polgármester havi bruttó 9425 lejes illetményben részesül, ami az 1450 lejes országos bruttó minimálbér 6,5-szöröse. A közalkalmazotti bértörvény életbelépése előtt a hivatalban ketten nagyobb fizetést vittek haza, mint a polgármester, most már az ő illetménye a legnagyobb. Derzsi Gyula alpolgármester bruttó 7975 lejben részesül, a harmadik legmagasabb fizetést, bruttó 6815 lejt a városmenedzser viheti haza, a jegyző havi bruttó illetménye pedig 6525 lej (4,5-ös szorzóval). A főépítész bruttó fizetése 5655 lej, az irodavezetők 3770 lejt kapnak. Szeptembertől nőtt a tanácsos I. és szakmai fokozatú köztisztviselők, az előadó köztisztviselők, a raktárosok, a kezdő, II., I. és IA szakmai fokozatok, a gépkocsivezetők, a karbantartók és a takarítónők fizetése, ezek bruttó 2378 és 1450 lej között váltakoznak.

Az önkormányzati ülésen a havi gyűléspénzt is megszavazták, mely az eddigihez képest jelentős mértékben nőtt. Az önkormányzati képviselők mostanáig a polgármester fizetésének legtöbb öt százalékát kaphatták, az új jogszabály megengedi a tíz százalékot. Azok a tanácstagok, akik havonta egy soros vagy rendkívüli ülésen és két bizottsági ülésen részt vesznek, bruttó 943 lejben részesülnek, akik pedig csak havi egy tanácsülésen vesznek részt, bruttó 314 lejben.