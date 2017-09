Késik az óvoda felújítása

Sütő Levente Lehel polgármester szerint nem csak ő, de az óvónő és a szülők is úgy látták: jobb, ha a teljes felújítást elhalasztják, minthogy csak egy részét végezzék el, s jövő esztendőben mindent újra kelljen kezdeni. A községvezetőnek meggyőződése: az elkövetkezendőkben minden formaságot teljesíteni tudnak ahhoz, hogy a tető megújítását, a szigetelést, a vakolást, a csatornarendszert és a farészek cseréjét megoldják.

„Nem számítottunk ekkora ügyintézésre, ezért jobbnak láttuk, ha a felújítást elhalasztjuk egy évvel. Bár szerettem volna, ha a beruházás megvalósul, de valójában egy évig még gond nélkül lehet használni az épületet, mert a jelenlegi körülmények is megfelelőek. A tervekben nincs benne a játszótér felújítása, de a legtöbb játék már rég készült, gyermekeink érdekében jobb lesz, ha minél hamarabb azt is megújítjuk. Remélem, lesz annyi pénzünk, hogy az épület felújításával egy időben azt is megoldjuk” – nyilatkozta a községvezető.