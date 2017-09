Sikert aratott a városlogó (Kovászna)

Az említett pályázat lefutási ideje 2011–2015 között volt, ezt követően a városnak további öt éven keresztül kell teljesítenie az akkori vállalásokat, elfogadott feltételeket – tudtuk meg Gyerő József polgármestertől. A logó is a pályázat részeként készült el, használatát 2020-ig vállalta a város. Szerepelnie kell többek között a szórólapokon, rendezvények plakátjain, a várost ismertető nyomtatványokon. A vállalási időszakot követően a logó akár továbbra is maradhat a város cégére. Előbb azonban ki kell kérni a lakosság véleményét, figyelembe kell venni a további javaslatokat is, csak mindezek után dönthet a helyi tanács – mondta városvezető. A jelkép alapját a város neve képezi, ehhez fűzték szimbolikusan a gyógyvizek és a mofettagáz, a szén-dioxid képletes megjelenítését.

A pályázat lebonyolításának ideje alatt egyébként finanszírozást kaptak vásárokon, kiállításokon való részvételre, reklámanyagok nyomtatására, több egészségügyi, vendégforgalmi tematikájú értekezletre is. Az országos érdekeltségű fürdőváros saját honlapját is létrehozták, elkészült a város térképe, rendezvényeket szerveztek a vendégforgalmi idény kezdésének népszerűsítésére. A turisztikai minisztérium ellenőrző csoportja nemrég vette górcső alá a pályázat lebonyolításának körülményeit. Nagyrészt rendben találtak mindent, de néhány javaslatot megfogalmaztak. Pél­dául, hogy a rendezvények plakátjain, a vonatkozó számlákon tüntessék fel, hogy ezek a pályázati vállalások részeként valósultak meg. A honlapnál azt tapasztalták, hogy nem frissítik, s kérték, tegyék meg a szükséges lépéseket – számolt be Gyerő. Mindent összevetve – habár a siker számokban, vendégéjszakákban nem mérhető –, a pályázat hasznosnak bizonyult a város számára, előrelépést jelent a népszerűsítésben, országos érdekeltségű fürdővárosként vitte a köztudatba Kovásznát – értékelte a polgármester.