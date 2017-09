Betörőt kaptak el

A két lakásból összesen 870 lejt vitt el. Augusztus 4-én Árkoson egy családi házba hatolt be éjszaka az ajtózár feltörésével. Itt két sepsiszentgyörgyi bűntársa is volt, akiket odaállított a környéket figyelni. A házban nem tartózkodott senki, onnan 20 ezer lejt vitt el. A pénzből személygépkocsit vásárolt, azt utólag elzálogosította. A rendőrség azonosította a járművet, az ügyészség lefoglalta. A fiatalemberre még egy lopás elkövetését is rábizonyították, augusztus 18-án egy hölgy mobiltelefonját lopta el. A készüléket a rendőrök megtalálták, és visszaszolgáltatták. A fiatalembert előzetes letartóztatásba helyezték, a kivizsgálást folyatják, bűntársai esetében is. (sz.)