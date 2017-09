Kvótaper: Magyarország ellen döntött az Európai Bíróság

Budapest és Pozsony 2015 decemberében fordult az Európai Bírósághoz a 120 ezer menedékkérő áthelyezését célzó, kötelező jellegű mechanizmus ügyében, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, mások mellett Magyarország és Szlovákia ellenkezése dacára fogadtak el néhány hónappal korábban. A magyar keresetben tíz, tartalmi és eljárásjogi érvre hivatkozva kérték a teljes tanácsi határozat vagy legalább azon rész megsemmisítését, amelynek értelmében Magyarországnak 1294 menekültet kellene befogadnia, 988-at Görögországból, 306-ot pedig Olaszországból.

Az Európai Bíróság mindenekelőtt kimondta: a megtámadott határozat elfogadása így is jogszerű volt; az uniós szerződések szükséghelyzet esetén lehetővé teszik átmeneti intézkedések elfogadását, amennyiben határozott időre szólnak és nem járnak a jogalkotási aktusokban szereplő érdemi szabályok tartós módosításával, és ezek a feltételek ebben az ügyben teljesültek, ezért nem volt szükség a miniszteri tanács és az Európai Parlament közös munkáját igénylő, akár hosszú ideig is elhúzódó uniós jogalkotási eljárásra.

A magyar kormány szerint az Európai Bíróságon a kvótaperben született döntés felháborító és felelőtlen – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint az igazi csata csak most kezdődik el. „Magyarország minden jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz, hogy a magyar emberek akarata ellenére ne lehessen az országba telepíteni senkit” – szögezte le. Mint mondta, ideje lenne, hogy a kötelező betelepítési kvótákat az EU átadja a múltnak, hiszen ez sikertelen válasz az illegális bevándorlásra: a határozat szeptember 26-i lejárta előtt néhány héttel a célszám 25 százalékát sikerült csak befogadni.

Növelnék a kvótát?

Az Európai Bizottság a kvótaperben a magyar és a szlovák keresetet elutasító ítéletet követően a menekültáthelyezési program megduplázását előirányzó javaslatot készít – jelentette bizottsági forrásokra hivatkozva a Politico.eu brüsszeli hírportál napi hírlevele. A hírportál értesülése szerint a brüsszeli testület azt fontolgatja, hogy 40 ezerre emeli az Európán kívülről befogadandó menekültek számát. Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője a bíróság döntését követően közzétett Twitter-üzenetében cáfolta a Politico értesülését.