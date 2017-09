Kapui Ágota: Felelet

„A jót velünk sem az teszi,

Ki ölbe vesz s álomba ringat,

Hanem ki vesztünk éhezi.

Becsüljük meg hóhérainkat.”

Székely János



adhatsz nevet a semminek,

és önmagad a mindenségnek –

ne altasd csendekkel hited:

a hóhéraink ma is élnek.



etethetsz tenyérből vadat,

vélhetsz farkast is őzikének,

sziszeghet kígyóként szavad –

a hóhéraid ma is élnek.



a nagy kollektív feledés

elmédbe fúrt féreglyukat,

már nem hevít a múlt, kevés!

a vállalás szab új utat.



bár kihaltak az ordasok,

a báránykák még mindig félnek,

s a csillagszemű pásztorok…

mert hóhéraik ma is élnek.