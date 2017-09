Macedón középpályással erősítettek (Labdarúgás)

A Sepsi OSK pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a szezon hátralévő részében piros-fehérben fog játszani a macedón Milovan Petrovic is. A 27 éves középpályás tíz hónapra kölcsönbe érkezik a horvát élvonalban szereplő eszéki NK Osijek csapatától.

A ballábas labdarúgó idén nyá­ron a labdarúgó Európa-liga selejtezőköreiben is pályára lépett, együttese pedig épphogy lemaradt a csoportkörről. A Horvátországban született Petrovic korábban játszott a macedón másodosztályban is a GFK Tikvesh, a macedón első osztályban a Pobeda Prilep és az FK Rabotnicki csapatánál, majd 2016 júliusában az NK Osijek alakulatához igazolt. A 174 centiméter magas játékos a felnőtt macedón válogatottban 2015-ben az Európa-bajnokság selejtezőmérkőzésén, Luxemburg ellen mutatkozott be, és kezdőként lépett pályára, azóta további nyolc alkalommal öltötte magára a címeres mezt.

A sajtótájékoztatón jelen volt még Bokor János sportigazgató, Valentin Suciu vezetőedző és a Jászvásári Poli ellen két gólt szerző Claudiu Herea is. Valentin Suciu kijelentette, a minivakáció után egyértelműen a három pont megszerzése a cél­juk a Román Kupa-címvédő FC Voluntari ellen, hiszen vasárnap 18 órától hazai közönség előtt játszanak. (miska)