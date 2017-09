Újraalapítják az iskolát (Marosvásárhely)

Kelemen Hunor kitért a miniszteri javaslatra született tanfelügyelőségi határozat negatív és pozitív vetületeire. Mint fogalmazott: jó, hogy a gyermekek hétfőn ugyanabban az épületben, ugyanazokkal a tanárokkal kezdhetik meg a tanévet, nem szórják szét az osztályokat különböző iskolákban, de rossz, hogy az 1949-ben államosított, majd törvényesen újraalapított egyházi iskola elveszíti jogi személyiségét. Ezt a szülők egy része sem hajlandó elfogadni, de erről rendelkező bírósági ítélet sem született (a bíróság a tanfelügyelőség azon rendeletét érvénytelenítette, amely az Unirea Líceum magyar osztályainak áthelyezéséről szólt), és jogászaik szerint is jogilag fenntarthatatlan döntésről van szó. Most, a tanévkezdés előtti utolsó pillanatban azonban bele kellett menniük ebbe az alkuba, és tudomása szerint jobb híján a katolikus egyház is elfogadta. Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciójának feladata lesz, hogy amint a jogi helyzet tisztázódik és lehetővé válik, kezdeményezzék a városi tanácsban a katolikus iskola újraalapítását. Nem tesznek le arról, hogy a kommunisták által megszüntetett nagy múltú egyházi iskola ismét önálló intézményként működjék Marosvásárhelyen – hangsúlyozta Kelemen.