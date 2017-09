Andrei Rădulescu igazgató tisztázta: a videózó férfi háromszor tért vissza a grillezőhöz, hogy a hivatalos nyitás, vagyis 10 óra előtt kérjen miccset; a videós botránykeltő tökéletesen tudott magyarul, el is beszélgetett az eladó lánnyal; az eladó románul beszélt a férfival, tudatta vele, hogy a nyitási időpont előtt nem tudja kiszolgálni, mivel az szabályellenes; az eladó lánynak korábban semmi gondja nem volt sem román, sem külföldi vásárlók kiszolgálásával. Mândruţă Sorin Susanut, az udvarhelyi Kauflandot megbüntető Brassó megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetőjét is kérdezte. Susanu elmondta, hogy a helyszínre küldött két ellenőr nehezen értette meg magát a grillezőben a sütéssel foglalkozó nővel (az elárusító, tehát a kliensekkel foglalkozó nő jól beszélt románul). Ezzel ellentétben egy brassói hírportál nyomán a román médiában arról szóltak a hírek, hogy az udvarhelyi Kauflandban megtagadták az inkognitóban megjelenő fogyasztóvédők kiszolgálását, mivel románul beszéltek. Andrei Rădulescu szerint a fogyasztóvédelmi felügyelők eleve azzal érkeztek – és ezt vele közölték is –, hogy meg kell büntetniük a Kauflandot. Amint kiszabták a 10 ezer lejes pénzbírságot, pár perc múlva meg is jelent a brassói hírportálon, hogy a fogyasztóvédelem képviselőit nem szolgálták ki, mivel románok. Rădulescu szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a cikket előre megírták. (Főtér)

Még kevesebb jut beruházásokra. A mezőgazdasági minisztérium, a belügyi tárca, az Államelnöki Hivatal, a titkosszolgálatok és a parlament két háza is azon intézmények között szerepel, amelyek a tervezettnél több pénzt költhetnek az év hátralevő részében – közölte Ionuţ Mişa pénzügyminiszter az idei első költségvetés-kiigazítás tervezetének ismertetésekor. A pénzügyminiszter hozzátette, a regionális fejlesztési minisztérium, a szállításügyi minisztérium és a távközlési minisztérium az eredetileg megszabottnál kevesebb pénzből gazdálkodhat idén. Ezeknek a tárcáknak a büdzséjéből azért vontak el, mert mivel idén későn fogadták el a költségvetési törvényt, késtek a beruházások közbeszerzési eljárásai is, így az első nyolc hónapban a tervezettnél kevesebb pénzt sikerült felhasználniuk – magyarázta a tárcavezető. (Agerpres)

A TRIKOLÓR MINDENEKELŐTT. Le kell cserélni a piros-sárga-kék zászlót a parlament székházán, mivel a mostani nem látszik a talajszintről – ezt a szenátus háznagya, a liberális Ion Marcel Vela javasolta, a felsőház állandó bizottsága pedig jóváhagyta a felvetést. Vela indoklása szerint a parlamentet rengeteg turista látogatja, a gigantikus épületben gyakran tartanak nemzetközi rendezvényeket, és ahol magas rangú vendégeket, a világ vezetőit fogadják, szükség van egy tiszteletet parancsoló méretű zászlóra. A javaslat műszaki megvalósításának tervét még nem véglegesítették, ráadásul az is feltétele a zászlócserének, hogy ne kerüljön sokba. Egy korábbi javaslat ugyanis nem kevesebb, mint 50 ezer euróra becsülte a csere költségeit. Próbálkoztak már nagyobb méretű zászlóval is, de a szél hetek alatt cafatokra tépte. Vela szerint olyan elképzelés is van, hogy a lobogót nem a Nép Házára, hanem az előtte elterülő Alkotmány térre húzzák fel egy árbócra. (Főtér)