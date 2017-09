115 éves Amerika igazi luxusautója

A Cadillac persze a legjobb rózsaszínben, de a márka mindig is a szabadság és a gazdagság jelképe volt az Egyesült Államokban.



Az amerikai luxusautók közt volt mindig is meghatározó az 1902. augusztus 22-én alapított márka, amelyet szokás szerint egy ambiciózus szerelő, Henry Martin Leland hozott össze Detroitban. Egyébiránt a város alapítóatyja, General Atoine de la Monthe Cadillacról kapta a nevét. Nem sokkal később a General Motors tulajdonába került, s kifejezetten csúcs­osztályos autónak számított. 1912-ben például már elektromos világítást kapott, az egyik első autó volt, amelyen elektromos volt az indítómotor, az akkoriban szokásos indítókarral szemben. 1950-től már szervokormánnyal látták el, légkondival, és 1975-ben már légzsákos autót is kínáltak.

Mostanság persze talán kevésbé ikonikus autókat gyártanak, és komoly csatát vívnak hazai pályán az ázsiai márkákkal. Mindenesetre nem állnak nagyon rosszul, mert tavaly is 308 692 Cadillac talált gazdára, ami a legjobb eredmény az elmúlt 30 évben.