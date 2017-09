Visszatérne a Forma–1-be a Porsche

Mint ismert, a Porsche a 2019–2020-as szezontól a Forma E-ben már jelen lesz, de a gyártó emellett a Forma–1 vezetőségével is egyeztetett – a találkozók témája a Porsche 2021-es esetleges visszatérése volt a sportágba, mint motorbeszállító. „Jelenleg elkötelezettek vagyunk a Forma E-t illetően, viszont az F1 számunkra mindig érdekes lehetőség, olyan, amelyen sokat gondolkozunk. Úgy vélem, sikeres tárgyalásokon vagyunk túl az új motorral kapcsolatosan.”

A Porsche 1991 óta nem áll kapcsolatban a Forma–1-gyel. Sean Bratches, az F1 kereskedelmi főnöke elmondta, a sportág új tulajdonosai szívesen látnák ismét a Porschét a fedélzeten. „Egy olyan rendszert szeretnénk kialakítani, melyben több motorgyártó, a csapat és a márka is, ezáltal az üzleti lehetőségek is bővülnek.”