Évadkezdés és bérletárusítás a Tamási Áron Színházban

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata Tamási Áron 120. születésnapjának megünneplésére, illetve az első bemutatóra, az Alice című előadás előkészületeire fókuszál Bocsárdi László irányításával a Szempöl együttessel közösen.

Az idei évadban is úgy alakították az évadtervet, hogy ígéretes, a társulat és a közönség számára eddig még ismeretlen, új hangok, valamint kiforrott, sajátos rendezői formanyelvek is teret nyerjenek. Az Alice októberi bemutatóját Zakariás Zalán rendezése, az Escorial követi; a szilveszteri előadást, Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című komédiáját Sardar Tagirovsky viszi színre. Tavasszal Mezei Kinga úvjvidéki rendező Anna legendáját láthatjuk, majd a Radu Afrim által rendezett discOperett munkacímű produkciót. Az öt bemutató mellett továbbra is műsoron maradnak az elmúlt évadok fontos előadásai: a Vízkereszt, vagy amire vágytok és a Liliom Bocsárdi László, az Évforduló Alexandru Dabija, a norway.today Kövesdy István, a Pénz az égből és Az ezredik éjszaka Zakariás Zalán és a Kaisers TV, Ungarn Porogi Dorka rendezésében. A Rajtam maradt télikabát című Cseh Tamás-előadóestet az idei évadban is játsszák.

Az új évad produkcióira mától lehet bérleteket váltani a városi szervezőirodában vagy a www.biletmaster.ro weboldalon. A tavaly vásárolt bérletek – a Mecénás-bérlet kivételével – az idei évadban is érvényesek. A bérletek, jegyek ára a tavalyi évadhoz képest nem változott, ez alól kivételt képez a diákjegy (10 lej). Az Alice című produkció bérlettel és szabadjeggyel is megtekinthető 10 lejes felár kifizetésével. Információk, bérlet- és jegyvásárlás személyesen a városi szervezőirodában, a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon, illetve a tasz.ro honlapon és a színház Facebook-oldalán.



TIFF Karaván a főtéren

Idén is megérkezik a TIFF Karaván Sepsiszentgyörgyre. Tíz hazai város után szeptember 12–13-án 21 órai kezdettel kerül sor az ország leghíresebb filmes rendezvénye, a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál szabadtéri vetítéseire a város központjában, a Szabadság téren. A sepsiszentgyörgyi ajánlat két filmet tartalmaz, amelyek a TIFF hivatalos válogatásából származnak. Első este az Isten bocsásson meg nekünk című spanyol alkotást láthatják a nézők, amely az idei fesztivál hivatalos zárófilmje volt, és több ezer néző előtt vetítették. Rodrigo Sorogoyen legújabb nagyjátékfilmje izgalmas thriller, amelynek központjában két rendőr áll, akik egy madridi sorozatgyilkos után nyomoznak. Ám ahogy a történet kibontakozik, rájövünk, a nyomozás nem csak a gyilkosról és annak motivációjáról szól. Második este, szeptember 13-án a TIFF nyertes filmjeiből kerül egy vetítésre. Az óra (Glory) című bolgár–görög, humorral telített filmdráma Bulgáriában játszódik, és a hazai nézők számára ismerős élethelyzeteket és szituációkat mutat meg. Egy vasúti munkás több millió lévát talál a síneken, amit becsületesen át is ad a rendőrségnek, ám a jutalma nem egészen az, amit elképzelnénk. A részvétel mindkét vetítésen díjtalan.



Hozzátartozói konferencia

A Bonus Pastor Alapítvány és a Szent József-plébánia szervezésében tartják szeptember 15–17. között Sepsiszentgyörgyön az I. Hozzátartozói konferenciát szenvedélybetegek hozzátartozóinak részvételével – bizalmas légkörben, biztonságos környezetben, a teljes diszkréció biztosításával. Az előadások alkalmával a társfüggőség és a társas kapcsolatok alakulására és azok változására világítanak rá. A csoportfoglalkozások alkalmával megfogalmazva, elemezve ezen érzelmek természetes megjelenését, segítik őket ezek azonosításában, illetve asszertív kezelésében. A csoporton részt vevők ismeretekhez juthatnak a függőséggel és a szerhasználattal kapcsolatban, lehetőséget és időt kapnak hozzátartozóik megértéséhez, segítséget kapnak konfliktusok és nehézségek megoldásában, megoszthatják egymással tapasztalataikat. Témák: Szenvedélybetegség megjelenése a családban, életszakaszok, életkori sajátosságok, praktikus információk megosztása, önismeret, döntési helyzetek, családi kapcsolatok, helyes kommunikáció, konfliktuskezelés. Várják azon személyek hozzátartozóit, családtagjait, akik ebben a szerepben, élethelyzetben elérkezettnek érzik, hogy segítséget kérjenek. Érdeklődni és jelentkezni a 0757 489 778-as telefonszámon lehet.



Ökumenikus kapcsolatépítő hétvége

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központ munkacsoportja szervezésében Úton Isten felé – együtt ökumenikus kapcsolatépítő hétvégére kerül sor a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián szeptember 22–23-án. Téma: különbözőségeink összehangolása – „Én azért jöttem, hogy életük legyen” (Jn, 10, 10). A program péntek 17 órától szombat estig tart. Meghívottak: Szénégető István római katolikus családreferens lelkész; Incze Zsolt református esperes; Pál Tünde unitárius pasztorálpszichológus; a Fokolár Mozgalom, az egység lelkisége képviselői: Mihály Magdolna és Csaba. A témák elmélyítése érdekében az előadások és ima mellett páros és kiscsoportos beszélgetésekre is sor kerül, műhelymunkákkal és mozgással. Részvételi díj: 20 lej/pár. Szállást, étkezést a bejelentkezéskor kell külön kérni. Bejelentkezni szeptember 17-ig lehet a csalad.ro honlapon és a www.facebook.com/csalad.ro/Fb oldalon keresztül. Részletek a www.csalad.ro honlapon, szükség esetén információk kaphatók az iroda@csalad.ro e-mail-címen vagy a 0742 139 380-as számon (Bakó Mária).



Megjelent

A szeptemberi Székelyföld Gergely Ágnes, Buda Ferenc, Dankuly Csaba, Fellinger Károly, Gothár Tamás, Filip Tamás, Nyilas Atilla, Né­meth Gábor Dávid, Marczinka Csaba versei mellett Oravecz Imre, Potozky László, Temesi Ferenc, Zalán Tibor, Csender Levente, Selyem Zsuzsa, Pataki Tamás prózáját közli. A Literata Hungarica rovatban Bajor Andor- és Sütő András-emlékekről, a Ködoszlásban a tatárok kivonulásának okairól olvashatunk. A 75 éves Czakó Gábor Ki jött, honnan és mikor? című írását a Nyelvbúvár rovatban, Gáll Erwin Zárszó, a replika jogán című válaszát a Disputátban találjuk. A Szemlében: Borsodi L. László: A lélek szalamandrái (Márton Evelin: Szalamandrák éjszakái); Zsidó Ferenc: Sorskerék (Szávai Géza: Makámaszútra); Medgyesi Emese: Kortárs oratórium (Péterfy Gergely: Kitömött barbár); az Olvasólámpa Szabó Lőrincz, J. D. Salinger és Tamás Kincső könyvéről szól. A Székely Könyvárban Soós Amália ajánlja Székely János A nyugati hadtest című kötetét. A Mementóban Kónya-Hamar Sándor emlékezik Kántor Lajosra. A lapszámot Kolumbán Antal József munkáival illusztrálták.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 2D országúton Ozsdola, Kézdisárfalva; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád, illetve Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Kovászna közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 óra után várják.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.