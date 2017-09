A jobboldalt építik (Baróton nyitott képviselői irodát Kulcsár-Terza József)

Az MPP megyei vezetőségének tagja, a b­aróti iroda vezetője, Román Attila üdvözölte a meghívottakat – szinte kivétel nélkül a párt baróti és vargyasi szervezetének tagjai közül kerültek ki –, majd Kulcsár-Terza Józsefet dicsérte: olyan ember, aki hallatni tudja hangját ott, ahol sok a süket fül: Bukarestben.

Kulcsár-Terza József az erdő­vidékieknek köszönetet mondott, amiért az elmúlt években kitartottak a polgári értékek mellett, szavazataikkal támogatták megválasztását. Ígérte, az elkövetkezendőkben is a nemzeti ügyek szószólója marad abban a román parlamentben, ahol a „Grindea­nu-hisztéria” óta nagyon rossz a hangulat. A politikus úgy vélte, sokkal erőteljesebb politizálásra van szükség Bukarestben, nem szabad az asztalra csapástól sem visszariadni. Ennek eszköze lehet az általa alapított, a magyar ügyekkel foglalkozó albizottság. Már jártak Székelyföldön, találkoztak vezetőinkkel, jegyzőkönyvbe foglalták sérelmeinket és az önrendelkezésre vonatkozó igényünket is, ezáltal olyan hivatalos dokumentum született, amelyet nemcsak itthon, de külföldön is lehet használni. Az albizottság jelentőségét jelzi az is, hogy a román hatalom a tervezett kolozsvári kiszállásukat meghiúsította, de nem hagyják magukat, hamarosan megszervezik azt is. Mivel több román képviselőtársa is kérdezte tőle, mi az a Ţinutul Secuiesc, illetve az ő meggyőződése, hogy a románsággal jobb kommunikációra van szükség, közeli tervei közt szerepel egy Székelyföldet bemutató előadás megtartása Bukarestben – mondotta.

Az MPP–RMDSZ viszonyról szólván kijelentette: a fontos ügyekben össze kell fognunk – aki nem így gondolja, az ügyünk ellen van –, azonkívül a jobboldal építésében érdekelt, s azért dolgozik, hogy a polgári párt identitása mindenki számára minél inkább láthatóvá váljék – ez lesz a frissen felavatott iroda feladata is. „Vannak ügyek, amelyben úgy kell tudnunk összefogni, mint ahogy teszi azt az SZPD és az NLP, amikor jogaink érvényesítése ellen lépnek fel. Nekünk közösen azt kell elérnünk, hogy a román hatalom a maga által a Gyulafehérvári kiáltványban vállaltakat betartsa” – jelentette ki Kulcsár-Terza József.