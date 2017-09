Kelemen Hunor: Lesznek még magyarellenes provokációk

Elmondta, elemezték a kormánykoalícióval kötött együttműködési szerződést, és arra a következtetésre jutottak, olyan időszak következik, amikor egy harminctagú elszigetelt frakció semmilyen eredményt nem tudna felmutatni. Az ellenzéki pártokkal még annyira sem tudnak tárgyalni, mint az SZDP-vel, a liberálisok nagyon erős magyarellenes hangulatkeltést folytatnak, ezt igyekszik túllicitálni Băsescu pártja, a Mentsétek meg Romániát Szövetség képlékeny, sokféle ideológiát ötvöz, egyelőre kiismerhetetlen.

A kormánypártokkal sem felhőtlen az együttműködésük, javítani kell a kommunikáción, több tárgyalásra van szükség, arról született döntés, nem szavaznak meg bármit, ha előzőleg nem egyeztettek. Zeteváralján abban is megállapodtak, hogy minden képviselő és szenátor pontszerűen megfogalmazza azokat a kormányzáshoz és parlamenthez kapcsolódó problémákat, amelyeket szeretne megoldani a következő időszakban, közösen elemzik ezeket, és így áll majd össze prioritáslistájuk – mondta el Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök kitért a centenárium kapcsán általa elmondottak miatti botrányra is. Nem akart senkit megbántani, de tisztázni kell az állam és kisebbségek viszonyát, a románoknak is beszélniük kellene ezzel kapcsolatos félelmeikről, „lehet, tudnánk válaszolni azokra” – mondotta. Egész biztos benne, hogy a magyarellenes hangulatkeltés folytatódik, lesznek még provokációk, ám „a legsúlyosabb, hogy immár akadémiai szinten is bekapcsolódtak ebbe”. Az RMDSZ megpróbálja elérni azokat a román embereket, akik másképp viszonyulnak, az elmúlt hetekben is voltak jó páran, akik fékezni próbálták a nacionalista hangulatkeltést. Meglátása szerint segítségükkel, rájuk alapozva kell megpróbálni elszigetelni, blokkolni a magyarellenes provokációkat. „Ezek hatása főleg a szórványban rendkívüli, félő, hogy teljesen bezárkóznak a magyar emberek” – fejtette ki véleményét. Kelemen Hunor megismételte korábbi álláspontját: nagyon nagy szükség lenne egy pártok fölötti többség–kisebbség paktumra, csak így lenne megelőzhető, hogy a politikai viták során mindegyre előkerüljön a „magyar kártya”.