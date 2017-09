Keserédes csengőszó

Természetesen nem egyedül Liviu Pop termeli ki azt a sok badarságot, ami ellehetetleníti, szétzilálja a hazai oktatási rendszert, hisz a szociáldemokraták teljes tábora felelős ezért, de a rossz döntések vonatkozásában a jelenlegi tárcavezető túllicitálja az 1989 után tisztségben lévő huszonnégy elődjét.

A tankönyvek körüli botrány évek óta húzódik, mégsem tanultak belőle, újdonság legfennebb annyi, hogy elkészült egy törvénytervezet, miszerint visszaállamosítják a tankönyvkiadást, és átmeneti megoldásként az oktatási minisztérium mintegy százötvenezer példányban kiadott egy tankönyv-helyettesítő összesítőt az ötödik osztályosok számára, akiknek ebből kell tanulniuk az idéntől bevezetett új tanterv szerint. Előbbi csak román nyelvű, a harmadikosoknak és negyedikeseknek még ez sem jutott, a segédanyagokat pedig egy rögtönzött huszárvágással kitiltották az iskolákból. Az újítások között szerepel továbbá a szóbeli érettségi előrehozott, februári időszaka és az írásbeli dolgozatok otthoni kijavítása – utóbbit a miniszter azzal indokolja, olcsóbb, és nem stresszeli a javító tanárokat. Apropó, tanárok: a tanévkezdést az is beárnyékolja, hogy a pedagógusok október elejére tüntetést hirdettek bérük ötvenszázalékos megemelése érdekében, amivel egyet is lehetne érteni, ha az oktatás minősége is legalább ennyivel javulna.

Több ezer iskola kezd működési engedély nélkül, a javítások, felújítások egy része nem készült el, ezért egyes helyeken ideiglenes megoldásként jókora bért fizetnek idegen épületekben, panziókban, hogy becsengethessenek. Magyar vonatkozásban pedig az egyik legnagyobb érvágás a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium megszüntetése, ami egész közösségünket érinti, mert ma „csak” jogcímét vették el, holnap azt is lefejezhetik, ami a Bolyai-iskolához besorolva még megmaradt belőle.

Keserédes tehát ez a becsengetés, mert az nem tagadható, minden tanévkezdés öröm, legalábbis annak kellene lennie, hisz újabb nemzedék indul el a tudásszerzés útján, de ami ma történik, az több okot ad szomorúságra és aggodalomra, mint örömre. Mégis, figyeljünk a csengő hívogató szavára, és ne engedjünk a lelkesedést eltompító hangoknak…