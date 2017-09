Második felkészülési meccsén is nyert a Sepsi-SIC (Női kosárlabda)

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC három nap alatt másodszor is nyerni tudott egy felkészülési meccsen a Brassói Olimpia ellen. A csütörtöki 94–57 arányú siker után Zoran Mikes tanítványai szombaton 97–50-re (27–20, 26–6, 26–13, 18–11) győzték le a Cenk alatti város együttesét. A hétvégi edzőmérkőzés legeredményesebb játékosát újra a zöld-fehérek adták, hiszen Hamilton 18 pontig jutott. A túloldalon újra szerény teljesítménnyel rukkoltak elő a brassói lányok, s közülük – akárcsak az előző összecsapáson – a 10 pontot szerző Morrisset volt a legjobb.



Az előző bajnokság bronzérmese kezdte jobban a hétvégi találkozót, s az olimpiás kosarasok pillanatok alatt 6–0-s előnyre tettek szert. Az első öt perc után is ők vezettek (9–13), ám Stoenescu, Huţanu, valamint Fontaine kosarainak köszönhetően a játékrész végére megfordítottuk az eredményt, és hétpontos vezetésre tettünk szert (27–20). A második negyedben magára talált Webb, illetve Marshall, s 8–8 pontjuknak köszönhetően meglépett a Sepsi-SIC. A 15. percben már 40–25 volt az állás, a játékrész végére pedig kétszer annyi pontunk volt, mint a brassóiaknak (53–26). A nagyszünet után is folytatódott a szentgyörgyi lányok fölényes játéka, s támadásról támadásra nőtt a két csapat közötti különbség. Az utolsó negyed 79–39-ről indult, s játékunk alapján csupán az volt az egyetlen kérdés, hogy 100 pontos győzelmet arat-e együttesünk. Sajnos, nem született meg a századik pontunk (97–50), ám a vitathatatlanul jobb játékerőt képviselő zöld-fehérek diadala egy percig sem forgott kockán.

A mérkőzés pontszerzői: Webb 11/6, Fontaine 9, Kilin 7/3, Hamilton 18, Džankić 6, Kress 8, Marshall 12/9, Gördi-Părău 4, Neagu 1, Stoenescu 15/9, Huţanu 6, illetve Morrisset 10, Moraru 3/3, Pesović 7/3, Al Ashab 4, Dănălache 2, Irimia 7/3, Durrett 9, Higgins 8.

Mint arról már beszámoltunk, a Sepsi-SIC vasárnaptól Magyarországon vendégeskedik, és holnap a győri CMB Cargo Uni együttesével játszik erőfelmérő mérkőzést. Ezt követően a szentgyörgyiek Szekszárdra teszik át főhadiszállásukat, ahol a 48. kosárlabda Sió Kupa első napján, azaz szep­tember 14-én a PINKK-Pécsi 424 alakulata ellen lépnek pályára. A négycsapatos viadalon a házigazda KSC Szekszárd mellett még a szlovén bajnok, a ZKK Cinkarna Celje is részt vesz. Csapatunk harmadik magyarországi meccsét 16-án játssza, lányaink 17-én indulnak haza, hogy itthon folytassák a felkészülést a gyors léptekkel közeledő 2017–2018-as idényre. (tif)