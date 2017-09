Dániel győzött, Imreh az első húszban végzett (Triatlon)

A hárompróbások fél-ironmanen – 1,9 kilométer úszás, 90 kilométer kerékpározás és 21 kilométer futás –, illetve olimpiai távon – 1,5 km úszás, 40 km biciklizés és 10 km szaladás – tették próbára magukat. A hosszabb távon 164 versenyző vágott neki a megmérettetésnek, a romániaiak mellett magyar, spanyol, moldovai, svéd, szlovák és ausztrál hárompróbások is részt vettek a viadalon, míg a rövidebb távon 119 triatlonista indult. A sportolóknak Európa nyolcadik legnagyobb tavában – hossza 14 km, 900 hektárnyi területet foglal el –, a Vidraru-tóban kellett úszniuk, viszont a kristálytiszta víz mindössze 18 fokos volt. A verseny második szakaszát a Transzfogaras úton rendezték, ahol ezen időszakban lezárták az autóforgalmat, így nyugodtan kerékpározhattak. A futás szintén mesés, de emberpróbáló körülmények között zajlott, hiszen előbb a tó körül vezetett az útvonal, majd 392 lépcsőfokot kellett megmászniuk a Prométheusz-szoborig.

A Tri-Aluta hárompróbása, Dániel Attila 1 óra 59 perc alatt teljesítette az olimpiai távot, ebből 26 percet úszással, 1 órát kerékpározással és 23 percet futással töltött, míg a SepsiTri SK versenyzője, Imreh László 2 óra 28 perc alatt ért célba, ebből pedig 36 percet úszással, 1 óra 19 percet biciklizéssel és 29 percet szaladással töltött. A 22 éves Dániel a 18–29 éves kategóriában szintén a dobogó legfelső fokára állhatott, a 26 éves Imreh ebben a korosztályban a hatodik helyen fejezte be a versenyt.

„Nagyon nehéz verseny volt, ahol tavaly is a dobogó legfelső fokára állhattam fel olimpiai távon, idén pedig sikerült megvédeni a címemet. Ezúttal is kellett küzdenem az első helyért, mert a viadal első szakasza után a harmadik helyen álltam, viszont a kerékpározást követően már második voltam. A futás nagyon jól sikerült, behoztam a hátrányomat, és végül sikerült nyernem” – mondta Dániel Attila.

„Az ország legnehezebb triatlonversenyén vehettem részt, ahol rengeteg résztvevő volt. Kisebb fizikai és technikai problémával küzdöttem, de sikerült a 19. helyen befejeznem a megmérettetést. Nem vagyok teljes mértékben elégedett, sokat kell még dolgoznom a jobb eredmények elérése érdekében” – nyilatkozott Imreh László.

Eredmények, Transfier: * olimpiai táv: 1. Dániel Attila 1:59:38 óra, 2. Alexandru Ion 2:00:01 óra, 3. Béres Hunor 2:01:57 óra... 19. Imreh László 2:28:14 óra * fél-ironman: 1. Francesc Artigues Ramis (Spanyolország) 4:58:15 óra, 2. Ciprian Bălănescu 5:00:37 óra, 3. Ruzsás Dávid 5:03:28 óra. (miska)