Molnár maratonversenyen is dobogóközelben (Hegyikerékpározás)

A 21 éves, többszörös országos bajnok Molnár a 72 kilométeres maratonversenyen tette próbára magát, ahol komoly nehezítő körülmény volt a 2300 méteres szintkülönbség is. Ebben a kategóriában 65 versenyző indult, a háromszéki tehetség pedig 3 óra 48 perces idejével a negyedik helyen ért célba, három másodperccel lemaradva a második Ion Valentin Roşoagă és a harmadik Málnási József Attila mögött. A maraton mellett 223 versenyző félmaratoni távon indult, ahol 39 kilométert kellett letekerniük, és 900 méteres szintkülönbséggel küzdöttek meg.

„Negyedik helyen fejeztem be annak ellenére, hogy nem éreztem jól magam, és nem is szeretem a hosszú távú versenyeket, sokkal inkább rövid távon vagyok erős, és többnyire a rövid távú megmérettetésekre készülök. Olyan hegyikerékpározók vettek részt ezen a versenyen, akik nálam erősebbek ezen a távon. A meleg idő is nehezítő körülmény volt, viszont a csapatom, a Dinamo BikeXpert Racing Team szervezte a viadalt, és a verseny arcaként, úgy éreztem, részt kell vennem a maratonversenyen” – nyilatkozta a háromszéki Molnár Ede, aki idén az XCE országos bajnokságon megvédte címét, illetve az XCO-küzdelemben ezüstérmet szerzett.

Eredmények, BikeXpert Alpine Challenge: * félmaraton: 1. Andrei Cojanu 1:50:10 óra, 2. Tudor Cazaceanu 1:53:00 óra, 3. Antonio Vieru 2:05:51 óra * maraton: 1. Kelemen Árpád 3:36:01 óra, 2. Ion Valentin Roşoagă 3:43:44 óra, 3. Málnási József Attila 3:43:44 óra, 4. Molnár Ede 3:48:31 óra. (miska)