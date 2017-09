Megérdemelten nyert a Kézdivásárhelyi SE (Labdarúgás, III. liga)

Néhány perc játék után nyilvánvalóvá vált, a Brassó megyei csapat a gól nélküli döntetlenben reménykedik, ez pedig azon is látszott, hogy egyértelműen a védekezésre koncentráltak, illetve a mérkőzésen egy kapura lövésük sem volt. Mihók Levente, a vendégek kapusa a 42. percig megálljt intett a házigazdák gólszerzési lehetőségeire: előbb Gazda József távoli lövését védte könnyedén, majd Alin Babei beadását csúsztatta tovább Kurtuly Róbert a jól helyezkedő Gáll Attila elé, akinek közeli próbálkozását hárította bravúrral a hálóőr. A mezőnyfölényben játszó kézdivásárhelyiek az első játékrész hajrájában törték meg a jeget, miután Gazda jobb oldali szögletrúgása a nagy kavarodásban Nicolae Mariean hátáról a hálóba pattant (1–0). A házigazdák többet birtokolták a labdát, végig támadószellemben játszottak, így megérdemelt előnnyel vonulhattak szünetre.

A második félidőben is Mihók volt a barcaságiak legjobb játékosa. A 64. percben Kurtuly a tizenhatos vonaltól próbálkozott, de a vendégek kapusa ezúttal is elemében volt. Nem sokkal később Gazda szögletét követően Tankó Zsolt jó helyzetből fejelt néhány centivel a léc fölé, majd Gazda távoli, erős lövését Mihók bravúrral tolta szögletre. Hiába támadott többet a céhes városi csapat, mert ezúttal a pontatlan passzok nehezítették a játékát, viszont ezeket a hibákat a vendégek nem tudták kihasználni, hiszen közel sem jutottak Gabriel Bunduc kapujához. Végül a 89. percben a cserék kettőre növelték a KSE előnyét: Gajdó Gothárd jobb oldalon kicselezett három védőt, majd bepasszolt a középen érkező Albu Norbert elé, aki a hosszú sarokba gurított (2–0). Az utolsó percben tovább növelhette volna előnyét a kézdivásárhelyi csapat, viszont Babei hibázott egyedül a kapussal szemben, a kipattanóra Albu csapott le, de Mihók az ő próbálkozását is védte. Ezzel a győzelemmel a KSE a rangsor nyolcadik helyére lépett, majd a 4. fordulóban a még hibátlan Sporting Lieşti vendége lesz.

„Azt vártam a fiúktól, hogy ne kapjunk gólt, és ez most összejött. Kedden a Sepsi elleni edzőmérkőzés is nagyon jól alakult, ami erőt adott, hiszen egy élvonalbeli együttessel játszottunk döntetlent. A csapatunk az ötödik forduló után fog csúcs­formában játszani, hiszen fiatalok vagyunk, nincs játéktapasztalat felsőbb osztályban, így szükségünk van néhány mérkőzésre, hogy felvegyük a harmadosztály tempóját. Úgy gondolom, látványos meccset játszottunk, viszont sok ziccert elhibáztunk, de az pozitívum, hogy több gólhelyzetet kidolgoztunk” – mondta a mérkőzés után Gazda József játékos-edző.

A forduló egyik meglepetését az FK Csíkszereda okozta, amely nagy pofonba szaladt bele a Roman vendégeként, Vágó Attila labdarúgói 4–1 arányú vereséget szenvedtek, míg a Székelyudvarhelyi FC hazai környezetben hengerelt (14–0) a sereghajtó Galaci Metalosport ellen, amely az idény harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett.

III. ligás labdarúgó-bajnokság, 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Barcarozsnyó 2–0 (1–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 700 néző. Vezette: Mihai Laurenţiu Ene (Bukarest). KSE: Bunduc–Păun, Boricean (Rancz, 82.), Ştefănescu, Gazda (Szabó, 87.), Gajdó T., Kurtuly (Albu, 65.), Babei, Tankó, Bukur, Gáll (Gajdó G., 59.). Edző: Gazda József. Barcarozsnyó: Mihók–Neculăescu, Bogyor, Potecu, Marin, Leonte, Robu (Manole, 74.), Afrăsinei (Portic, 60.), Alupoaie, Mariean (Simon, 57.), Popa. Edző: Daniel Bona. Gólszerzők: Mariean (42. – öngól), Albu (89.). Sárga lap: Kurtuly (13.), Szabó (90+2.), illetve Potecu (15.), Marin (43.), Afrăsinei (50.).

További eredmények: Roman–FK Csíkszereda 4–1, Székelyudvarhelyi FC–Galaci Metalosport 14–0, Focşani–Galaci Oţelul 1–1, Bucovina Rădăuţi–Szászhermányi FC 0–1, Darabani–Bákói Aerostar 3–3, Valea Mărului–Sporting Lieşti 1–3, Paşcani állt.

A rangsor:

1. Lieşti 3 0 0 9–2 9

2. Roman 2 1 0 14–3 7

3. Oţelul 2 1 0 12–2 7

4. Szászhermány 2 1 0 6–1 7

5. Aerostar 1 2 0 7–4 5

6. Csíkszereda 1 1 1 8–6 4

7. Valea Mărului 1 1 1 5–6 4

8. Kézdivásárhely 1 1 1 4–7 4

9. Székelyudvarhely 1 0 2 16–8 3

10. Barcarozsnyó 1 0 2 5–5 3

11. Focşani 0 3 0 1–1 3

12. Darabani 0 1 1 4–5 1

13. Rădăuţi 0 0 2 1–5 0

14. Paşcani 0 0 2 1–8 0

15. Metalosport 0 0 3 0–30 0

A 4. forduló mérkőzései: Galaci Metalosport–FK Csíkszereda, Barcarozsnyó–Roman, Sporting Lieşti–Kézdivásárhelyi SE, Bákói Aerostar–Paşcani, Szászhermányi FC–Darabani, Galaci Oţelul–Bucovina Rădăuţi, Székelyudvarhelyi FC–Focşani, Valea Mărului szabadnapos.