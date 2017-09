Tudorie mesterhármasa a Sepsi OSK második hazai vereségét eredményezte (Labdarúgás, I. liga)

Nagyszerű hangulat fogadta a hazai közönség előtt pályára lépő piros-fehér mezeseket, akik a győzelem reményében léptek pályára az utóbbi két mérkőzésén vereséget szenvedő FC Voluntari ellen. A piros-fehérek csapatkapitánya, Hadnagy Attila újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen 200. élvonalbeli mérkőzését játszotta, ezen alkalomból pedig virággal és emlékplakettel köszöntötték. Bátran játszottak a szentgyörgyiek, többet birtokolták a labdát, és nyomás alatt tartották az Ilfov megyeiek védelmét, a 14. percben Hadnagy Attila passza után a szenegáli Issa Thiaw a vezetést is megszerezhette volna, de lövése néhány centivel elkerülte a kaput. Három perccel később Victor Astafei és Marius Burlacu játszott össze a jobb oldalon, majd utóbbi közelről passzolt az érkező Hadnagy elé, aki a védőkbe bombázta a labdát. Dragoş Balauru kapus a folytatásban sem pihenhetett, hiszen a 27. percben Claudiu Herea 25 méterről próbálkozott, de a vendégek hálóőre résen volt. Az első félidőben egyetlen kapura lövésük sem volt az FC Voluntari labdarúgóinak, akik többnyire arra koncentráltak, hogy ne kapjanak gólt.

Szünet után megváltozott a játék képe, főleg az 50. perc után Constantin Dima kiállítása miatt, aki Laurenţiu Marinescu ellen elkövetett szabálytalankodásáért kapott piros lapot a craiovai játékvezetőtől. Emberhátrányban sem lankadt a háromszékiek lelkesedése, továbbra is támadtak, sőt, a csereként beálló litván Marius Papsys Herea kiváló indítását szúrta kapásból kapura, de a labda néhány centivel a léc fölött szállt el. A 62. percben Papsys elé pattant a labda felszabadítást követően, majd a litván a védők mögül kilépő Ionuţ Ur­sut játszotta meg, akinek lövését védte Balauru. Közben a partjelző úgy ítélte meg, hogy Ursu leshelyzetben kapott labdát, a döntése pedig tévesnek bizonyult, ezt pedig a felhördülő közönség is jelezte. A bírói hármas először támadásban sújtotta tévedésével a piros-fehér mezeseket, majd védelemben is, hiszen a 63. percben lesgyanús helyzetből szerzett gólt az FC Voluntari Alexandru Tudo­rie révén (0–1), a gólpasszt a csereként beálló Mihai Voduţ adta. Ez volt a vendégek első kapura lövése, ezt pedig gólra is váltották, de megkérdőjelezhető szituációból találtak be. A folytatásban Tudorie még kétszer volt eredményes: először fejjel a 86. percben Doru Popadiuc jobb oldali beadását követően (0–2), majd a 90. percben Voduţ passzolt bal oldalról laposan, az Ursu mögül kilépő csatár pedig a hálóba küldte a labdát (0–3).

A Sepsi OSK második hazai vereségét szenvedte el, összességében pedig ez volt a hatodik, így 9 ponttal a rangsor 11. helyén áll. A Valentin Suciu edzette labdarúgók a 10. fordulóban, szombaton 18 órától a Temesvári Poli vendégeként lépnek pályára.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 9. forduló: Sepsi OSK–FC Voluntari 0–3 (0–0). Brassó, Tineretului Stadion, mintegy 2500 néző. Vezette: Sebastian Colţescu (Craiova). Sepsi OSK: Fejér–Grecu (Nikolić, 46.), Oroş, Ursu, Burlacu–Dima, Ghinga–Herea, Thiaw (Pilibaitis, 74.), Astafei (Papsys, 46.)–Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. FC Voluntari: Balauru–Maftei, Balaur, Cazan, Acsinte–Marinescu, Răuţă (Voduţ, 57.)–Căpăţână (Deac, 83.), Cernat (Novac, 46.), Popadiuc–Tudorie. Edző: Claudiu Niculescu. Gólszerző: Tudorie (63., 86., 90.). Sárga lap: Thiaw (64.), Nikolić (64.), Papsys (66.), illetve Răuţă (19.), Cernat (36.), Căpăţână (80.), Tudorie (90+4.). Piros lap: Dima (50.).

További eredmények: Botoşani–Astra Giurgiu 3–1 (gólszerzők: Buş 31., illetve Romario 44., Belu 71., Balaure 85.), Bukaresti Juventus–Jászvásári Poli 2–2 (gsz.: Dzalamidze 3., Zaharia 32., illetve Platini 18., Cristea 27.), FC Viitorul–FCSB 1–0 (gsz.: Eric 32.). A Kolozsvári CFR–Craiova mérkőzés vasárnap este lapzárta után ért véget. A Medgyesi Gázmetán–Concordia Chiajna találkozót ma 18 órától, a Dinamo–Temesvári Poli összecsapást ma 20.30 órától rendezik.

A 10. forduló mérkőzései: * pénteken Bukaresti Juventus–FC Botoşani, Jászvásári Poli–FC Voluntari * szombaton Temesvári Poli–Sepsi OSK, Craiova–Dinamo * vasárnap Concordia Chiajna–Kolozsvári CFR, FCSB–Medgyesi Gázmetán * hétfőn Astra Giurgiu–FC Viitorul.