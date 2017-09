Megszorongatták a szerbeket, de kiestek a magyarok (Kosárlabda, Európa-bajnokság)

A világbajnoki és olimpiai ezüstérmes szerbek ellen megilletődötten kezdett a magyar válogatott, a szerbek pedig 16–3-ra elhúztak, majd két perc alatt kilenc pontot szórtak a magyarok, amire az esélyesebb szerbek nem tudtak egyszer sem válaszolni. Perl Zoltán bátran játszott, a mérkőzés végére pedig a legeredményesebb magyar lett, hiszen 22 pontot szerzett, viszont Keller Ákos és Eilingsfeld János is felhívta magára a figyelmet zsákolásaival. A nem mindennapi játékoskerettel rendelkező Szerbia nagyon jól védekezett Hanga Ádám és Vojvoda Dávid ellen. Az FC Barcelona játékosa, Hanga az első félidőben nem is szerzett pontot, végül pedig egy ponttal zárt, míg Vojvoda három hárompontost is bevágott. Magyarország a második és negyedik negyedet megnyerte: előbbit egy, utóbbit nyolc ponttal, majd a negyedik negyedben Ferencz Csaba és Vojvoda triplájával hét pontra zárkóztak fel, amire a szerbek időkéréssel válaszoltak, az utolsó percekben pedig tartották előnyüket és a negyeddöntőbe jutottak, ahol Olaszország lesz az ellenfelük.

A 18 év után ismét Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott a csehek és a románok legyőzésével bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol az NBA-sztárokkal teletűzdelt szerb csapat állta útját.

Szlovénia biztosította helyét a legjobb nyolc között, miután 79–55 arányban nyert Ukrajna ellen. A csoportkört hibátlanul záró szlovénok már az első negyedben kilenc ponttal elhúztak, és a folytatásban sem volt megállás, az ukránok többször hosszú perceken keresztül nem tudtak pontot szerezni, így a szlovénok 24 pontos különbséggel jutottak a negyeddöntőbe. Németország nagy csatában, 84–81-re legyőzte a három negyeden keresztül vezető francia válogatottat. Franciaország kiválóan kezdett, az első negyed vége előtt 11 ponttal vezetett. A harmadik tíz perc végére felzárkóztak a németek, de a vezetést csak a negyedik negyedben vették át. A hajrát Németország bírta jobban, és végül három ponttal győzött. Olaszország magabiztos játékkal, 13 ponttal legyőzte Finnország legjobbjait. Az olasz válogatott remekül kezdett, a 22 pontot szerző Marco Belinelli vezérletével az első félidő végén és a harmadik negyedben többször is vezetett 20 ponttal. A déliek a végén kiengedtek, így a finnek a harmadik és a negyedik tíz percet megnyerték, de a továbbjutásra nem volt esélyük. Litvánia csoportelsőként jutott a nyolcaddöntőbe, de a kieséses szakasz első mérkőzésén alulmaradt Görögország csapatával szemben. A görögök az első (25–17) és a harmadik (24–18) negyedben nagyon koncentráltan játszottak, kihasználták a többször is hibázó balti csapat tévedéseit, így 13 ponttal győztek.

Eredmények, nyolcaddöntő: Szlovénia–Ukrajna 79–55, Németország–Franciaország 84–81, Finnország–Olaszország 57–70, Litvánia–Görögország 64–77, Lettország–Montenegró 100–68, Szerbia–Magyarország 86–78 (24–16, 24–25, 21–12, 17–25), Spanyolország–Törökország 73–56. A Horvátország–Oroszország mérkőzést tegnap este lapzárta után rendezték. (miska)