Donald Trump amerikai elnök és a first lady a Fehér Házban és a védelmi minisztériumnál (Pentagon) is emlékezett a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira. Az elnöki pár helyi idő szerint hétfő reggel 8 óra 46 perckor – pontosan akkor, amikor 16 évvel ezelőtt az első eltérített repülőgép becsapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ egyik tornyába – a Fehér Ház kertjében egyperces néma csönddel emlékezett az áldozatokra, majd 9 óra után már a Pentagonnál hajtott fejet az áldozatok emléke előtt.