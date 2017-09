Három évszázados magyar prédikációszöveg

Mintegy 350 éves magyar nyelvű protestáns prédikációszöveget és könyörgést mutattak be a kézirat tárolására használt, szintén 17. századi, feltehetően Nürnbergben kiadott gyűjteményes kötettel együtt hétfőn Budapesten.

A merített papírra feljegyzett magyar nyelvű kézirattöredék, valamint a különböző prédikációkat, példázatokat és könyörgéseket tartalmazó, csonka állapotban fennmaradt 1400 oldalas német nyelvű gyűjtemény az Egyesült Államokból, Észak-Karolinából magánadományként érkezett Magyarországra a kormányzati Mikes Kelemen-program keretében, amelynek célja a diaszpórában élő magyarok könyvtári örökségének, értékeinek rendezett módon történő összegyűjtése és hazaszállítása. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a program részeként 2014 óta mintegy 300 köbméter dokumentum, 300 ezer kötet érkezett haza. A teljes restaurálásra szoruló kötetet konténerben, míg az értékes kéziratot kézben szállították Budapestre – fűzte hozzá. Kiemelte: az adományozó a régóta az Egyesült Államokban élő Horváth Béla Zoltán volt, akit a program keretében Floridában kutató Maczelka Árpád keresett fel.

A kiemelt történeti jelentőségű kéziratot és a kötetet restauráló Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) kutatója, Arany Krisztina főlevéltáros elmondta: a német nyelvű gyűjteményes kötet korában nagyon népszerű munkának számított, szerzője Johann Jakob Otho evangélikus lelkipásztor és teológus volt. A prédikációszövegre és könyörgésre tagolható magyar nyelvű kézirat szövege a húsvéti ünnepkörhöz köthető, a feltámadás témakörét járja körül. A szöveg tanúsága szerint a prédikáció 1655. március 9-én hangzott el a mai Mosonmagyaróváron. A pályakezdő prédikátor, Szendi Dávid egy korábbi prédikációszöveget mondott el, amelyet az óvári lelkész, Komáromi Ábrahám István írt, akinek az életéről munkásságáról több vonatkozó adat is ismert. Kitért arra is: a szöveg egyik érdekessége, hogy egy része a monofizita eutichiánus eretnekséget ostorozza, amely eddig csak egy két évtizeddel később Erdélyben letelepült örmény közösségből volt ismert.

Az irat történelmi kontextusát a Hungaricana közgyűjteményi portál segítségével sikerült feltárni. Szabó Csaba, az MNL főigazgatója hangsúlyozta: a portál európai szinten is egyedülálló kezdeményezés, mintegy 200 köz- és magángyűjtemény 30 millió dokumentumát teszi hozzáférhetővé digitálisan mindenki számára.