Udrea támogatta a térképek elkészítését

Az ominózus plakátokról utóbb kiderült, nem mások, mint a Székelyföldi Legendárium csapata által készített színes legenda- és turisztikai térképek, és amint Fazakas Szabolcsnak, a Legendárium-projekt vezetőjének egy, a témával kapcsolatos Facebook-bejegyzésében áll, a térképek létrejöttéhez maga az elnök egykori bizalmasaként ismert Elena Udrea szakminiszter, az NMP későbbi elnöke is hozzájárult. Fazakas egy fotóval is alátámasztja állítását, miszerint a volt turisztikai miniszter személyesen is tájékozódott a térképek sorsáról, és pozitívan viszonyult hozzájuk. (Maszol)

VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN VAN A RENDŐR. A Maros megyei sürgősségi kórházban műtötték meg azt a rendőrt, akit hétfőn szolgálatvégzés közben elütött egy kamion az A1-es autópálya Nagyszeben és Déva közötti szakaszán. A 25 éves rendőr állapota továbbra is válságos. A kórház sajtószóvivője elmondta, a sérültet helikopterrel szállították hétfőn Marosvásárhelyre. Mint kiderült, veseszakadást szenvedett, ezért azonnali műtétre szorult. Ez meg is történt, jelenleg az intenzív osztályon fekszik, mesterségesen lélegeztetik, az orvosok azonban visszafogottak a túlélési esélyeit illetően. Azt mondják, további beavatkozásokra lenne szüksége, ugyanis a lába, valamint az alkarja is megsérült, és több bordája is eltörött. A rendőr az A1-es autópálya Nagyszeben és Déva közötti szakaszán, Ecsellő település térségében szenvedett balesetet. Megállt a rendőrautóval a leállósávon, és amikor kiszállt a járműből, egy kamion elsodorta és egy korlátnak taszította. (Agerpres)

EGYENSÚLY A SZOBROK KÖZÖTT. Avatásra készen áll Petőfi Sándor marosszentgyörgyi mellszobra, amely valamikor az ősz folyamán fog kikerülni a község főterére. Ezzel régi álmuk válik valóra a helyi magyaroknak, akiknek évekig kellett várniuk az engedélyekre. Bálint Károly marosvásárhelyi képzőművész alkotása a település központjában, az iskola épülete előtt kerül talapzatra. Sófalvi Szabolcs, a vegyes etnikumú község elöljárója szerint ezzel sikerül megteremteni a szobrok közötti egyensúlyt. A tanintézet előtt ugyanis már bő negyed évszázada áll a helyi románság jelképeként szolgáló Constantin Romanu-Vivu negyvennyolcas forradalmár büsztje, a főtéri parkocskában pedig sárkányölő Szent György lovas szobrát helyezték ki, „amely mindannyiunk szimbóluma”. A Petőfi-szobor felavatásával így végre a marosszentgyörgyi magyar közösség is emlékművet kap. (Krónika)