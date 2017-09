Kovászna vendégül látta testvértelepüléseit

Mint kiderült, a kapcsolatok túl vannak az intézményi, önkormányzati szinten, a barátság alapja immár a közösségi, személyes ismeretség.

A pápai kapcsolat kissé megtorpant, de sok korábbi közös élményre emlékeznek. A kovásznai kézművesjátékkészítők Pápán mutathatták be termékeiket, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai részt vettek a Pápai Olimpián. A két város tűzoltósága között jó együttműködés alakult ki, a csapatok évente meglátogatták egymást. Néhány évvel ezelőtt nem mindennapi ajándékkal lepték meg a kovásznaiakat a pápaiak: tűzoltóautót és felszereléseket hoztak a fürdőváros önkénteseinek. A pápai fúvószenekar három napon keresztül szolgáltatott térzenét Kovásznán, ott voltak az ezer székely leány találkozóján, több mint száz iskolással jelentek meg. Az iskolák közötti kapcsolat ma már a gyerekek és szüleik között is eleven. A két önkormányzat együttműködése ugyancsak jól alakult – magyarázta a polgármester.

A nagykanizsai kapcsolat a ’90-es években kezdődött. Óriási hozadéka, hogy kovásznai gyerekek tanulhattak Nagykanizsán, az ottani közösség felvállalta oktatásuk teljes anyagi költségét. A magyarországiak legutóbb épp a városünnepen voltak jelen tánccsoportjukkal.

Gyula és Kovászna nyugdíjasai uniós pályázat részeként látogathatták meg egymást, részt vehettek egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokon is. Kovásznai gyerekek ellátogathattak a csengeri Meseszüret rendezvényére, ahonnan szép eredményekkel tértek haza – sorolta a polgármester.

Kovászna legutóbb a Moldova köztársaságbeli Călărași városával kötött testvértelepülési megegyezést. A kapcsolat még friss, főként önkormányzati szinten működik, de a személyes kötődések is alakulnak. A kovásznai román és magyar közösség könyvgyűjtési akcióba kezdett, a köteteket hamarosan elküldik Călărași-ba, így kívánják támogatni a moldovai román közösséget – vázolta Gyerő József.

A kultúra, a sport, a személyes kapcsolatok vonatkozásában szépek az eredmények, sajnos, gazdasági téren az utóbbi időben nem volt előrelépés. Új lehetőségek azonban léteznek, ezeket meg kell keresni, fejleszteni kell, hogy a kapcsolatok további tartalmat nyerjenek – zárta a polgármester.