Új évad kezdetén a Vigadó

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház kiemelt fontosságúnak tartja a jó kapcsolat kialakítását az ifjúsággal, ami nemcsak a diáknapok közös megszervezésében mutatkozik meg, hanem a különböző foglalkozások és tanfolyamok által is, amelyeknek a most kezdődő évadban is teret biztosít az intézmény a néptánc, balett és modern tánc, illetve színjátszás ágazatában – hangsúlyozta Lung László Zsolt színművész, intézményvezető a héten megtartott évadnyitó sajtótájékoztatóján.