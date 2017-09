Képregény-bemutató

Erdély első képregényét, a Fantomatikát a Maybe 4 kiállítás részeként mutatják be szeptember 15-én 19 órától a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben (Sepsiszentgyörgy, Szabadság utca 2. szám). A Fantomatika kifejezés mesterségesen kreált, virtuális valóságot jelent. Amint a lap neve is jelzi, a történetek főképp sci-fi, vagyis tudományos-fantasztikus témakörben mozognak. A kiadó szándéka, hogy a képregényt és a sci-fi-műfajt az igazi, értékes oldaláról mutassa meg: a Fantomatika írói a világról alkotott véleményüket, a jövendőhöz kapcsolódó derű- és borúlátásukat öntik sci-fi-történetekbe, a rajzolók pedig olyan képzőművészek, akik a nagyközönséghez szeretnék eljuttatni művészi alkotásaikat. A havilapot 16 éven felüli fiataloknak és felnőtteknek ajánlják, megrendelni a www.fantomatika.com honlapon lehet.



Kiállítás

A VARÁZSLATOS BÁNFFY MÉNES tárlat szeptember 25-ig látogatható a Lábas Házban: hétköznapokon 8–16 óráig, csütörtökönként 9–17 óráig. Hétvégén zárva.

A LOVAS LEGENDÁK című képzőművészeti tárlatot, amely a 25. Incitato művésztáborban készült alkotásokból áll, Gazda József művészettörténész nyitja meg pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól és 16.15-től Dzsungelriportok (francia bábfilmsorozat, 2017); 18-tól Négyen a bank ellen (német játékfilm, 2016); 18.30-tól Good Time (amerikai krimi-dráma, 2017); 20-tól Az (amerikai dráma-horrorf., 2017); 20.30-tól Sokkal több, mint testőr (amerikai akció-vígjáték, 2017).



Hitvilág

BÚCSÚ. Ma, Szent Kereszt felmagasztalásának emléknapján Brassóban, a Szent Kereszt-templomban este 18 órakor tartják a búcsús szentmisét.* Pénteken, Fájdalmas Szűzanya emléknapján 17 órakor búcsút tartanak Illyefalván.



Mozgásművészet

Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 1. szám alatt, a Live-Art Kulturális Alapítvány Táncstúdiójában a 2017–2018-as új évad tanfolyamaira várják az érdeklődőket október 1-jéig. Jelentkezni személyesen lehet munkanapokon 17–19 óráig. A következő tanfolyamok kezdődnek: klasszikus balett (6 éves kortól), társasági táncok (keringő, tangó, szamba, salsa, rumba, csa-csa-csa, jive stb...) diákoknak és felnőtteknek kezdő és haladó szinten, lakodalmi táncok (a fiatal pár, az örömszülők, hozzátartozók felkészítése a legfontosabb társastáncokból), privát tréning (személyre szabott alakformálás). Új mozgásformák: Ágó Kardió­balett – hölgyeknek, Body-Art speciális alakformáló mozgásrendszer nőknek, táncoktatás diákoknak stílusonként, Bellydance fittnesz és meditációs torna (minden korosztálynak). Érdek­lődni a 0722 233 774-es telefonon lehet. Info: facebook@liveartdancestudio.



Kalendárium Baróton

Szeptember 15-én, pénteken 18 órakor a Környezetünk-életünk sorozat részeként a baróti Zöld Ifjak Környezetvédő Egyesülete és Erdővidék Múzeuma Kalendáriuma közös szervezésében a múzeum Kászoni Gáspár Termében az Ózon világnapja (szep­tember 16.) kapcsán Védőpajzsunk, az ózonréteg címmel interaktív foglalkozásban vehetnek részt az érdeklődők Egyed Emőke és Benkő László egyesületi vezetők irányításával. Házigazda Hoffmann Edit muzeológus.



Megjelent

Erdélyi Napló-lapszemle, 36. szám: Első alkalommal szervezték meg szeptember 8–10. között Budapesten a Transylvanikum Fesztivált a festői környezetet biztosító Nehru partnak nevezett Duna-parton. A Tiltott Csíki Sör és a magyar főváros polgármesteri hivatala által támogatott háromnapos rendezvény a hagyomány, a turizmus és a gasztronómia jegyében várta az érdeklődőket. A hetilap kétoldalas, színes riportjának címe: Transylvanicum: Budapesten Erdély. * A magyar kosárlabda-válogatott nemcsak, hogy 48 év után mérkőzést nyert az Európa-bajnokságon, hanem Hanga Ádám kiváló játékának is köszönhetően a csehek és a románok legyőzésével továbbjutott a kolozsvári csoportból. * Az iskolakezdés sem gyereknek, sem szülőnek, sem a pedagógusnak nem könnyű történet. A hetilap szakemberek megszólaltatásával próbál fogódzót adni ahhoz, miként teheti a felnőtt minél gördülékenyebbé az iskolakezdést. * A Kultúrtér rovata a Bánsági Vándorszínházat mutatja be.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11 C országúton Torja, Sepsibükszád; a 11-es országúton Nyujtód, Lemhény, Szentivánlaborfalva, Ojtoz, Kézdivásárhely; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Részleges útlezárás Sepsiszentgyörgyön

Ma kezdődik az 1918. december 1. út Grigore Bălan tábornok út (jelzőlámpák) és az állomási Olt-híd közötti szakaszának felújítása. A munkálatok ideje alatt a városlakók részleges útlezárásokra számíthatnak az említett szakaszon.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–16 óráig a 13 A transzformátorállomás körzetében (Capitaly cég, AISE-garázs, öregotthon, 1, 2, 3D, 3E, 160-as tömbház) szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 9–17 óra között javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Uzon községben. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ZSIBVÁSÁR. A Tipe Tupa Egyesület ZsiBvÁsáRt szervez ma 17–19 óráig a Ferdinánd Pressó udvarában. Előzetes helyfoglalás szükséges (e-mailben: a zenkotimea@gmail.com címen, telefonon: 0740 034 414).

PRO-DIS-LEX Egyesület. Ma 17 órától a Református Kollégium 53-as termében megbeszélést tart a szeptember 22–23-ai éves találkozóval kapcsolatban.

KÖZLEMÉNY. A Multi-Trans Rt. elnézést kér utazóközönségétől a Magyar Állami Operaház előadásaira való szállításakor kialakult zsúfoltság miatt.