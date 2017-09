Kézdivásárhelyi csapattal rajtol a bajnokság (Kézilabda, A-osztály)

Továbbra is bizonytalan a szakosztály anyagi helyzete, egyelőre nem tudni, a helyi és a megyei önkormányzat milyen összeggel segítené a helyi játékosokból álló csapatot, egyelőre támogatóik jóvoltából tudnak elindulni a pontvadászatban. A női A-osztályos kézilabda-bajnokságban ezúttal is két csoportba sorolták be a csapatokat: az A-csoportban 15, míg a B-csoportban 14 csapat küzd az első helyért, a kézdivásárhelyi kézilabdázók pedig utóbbiban bizonyíthatnak. A bajnokság odavágó-sorozatának utolsó fordulója január 13-án lesz, míg a visszavágó-sorozat utolsó összecsapását május 12-én rendezik.

„Sajnos, megfelelő anyagi alap nélkül hiányzott a nyugodt felkészülési időszak számunkra, a sok bizonytalanság miatt nehéz volt ráhangolódni az idényre, egy felkészülési meccset játszottunk, holott már legalább tíz kéne mögöttünk legyen. Figyelembe kell vennünk, hogy jelenleg csapatépítési fázisban vagyunk, célunk, hogy játéklehetőséget biztosítsunk a helyi fiatal tehetségeknek” – mondta Jakabos István edző.

A szakvezető kiemelte, az utánpótlásrendszer kérdése megoldódott, egyrészt, mivel a Nagy Mózes Sport Klubnál működő szakosztály Szász Csaba vezetésével folyamatosan termeli ki a tehetséges játékosokat, másrészt a nyáron beindult Kézilabda Akadémia által. Emellett tervezik, hogy hazacsábítják a nagyvilágba szétszóródott kézilabdázókat.

„Olyan értékeink vannak ebben a sportágban, hogy vétek lenne nem kihasználni ezt a lehetőséget és hagyni, hogy más városoknak hozzanak dicsőséget tudásukkal. Idén az a célunk, hogy megerősödjünk, és megfelelő támogatással, kiegészítve a keretünket az innen elszármazott kézilabdázókkal, jövőre már akár a bajnoki címért is küzdhetünk. Idén mindent elkövetünk a jó eredmények érdekében, de egyelőre a szurkolók türelmét is kérjük” – fogalmazott a tréner.

A Kézdivásárhelyi SE odavágóbeli mérkőzései:

* 1. forduló (szeptember 16.): KSE–SCM Temesvár

* 2. forduló (szeptember 23.): Resicabánya–KSE

* 3. forduló (október 7.): KSE–Székelyudvarhely

* 4. forduló (október 11.): KSE–Râmnicu Vâlcea

* 5. forduló (október 14.): Nagybányai Minaur–KSE

* 6. forduló (október 21.): KSE–Marosvásárhelyi Mureșul

* 7. forduló (október 28.): Brassói Korona–KSE

* 8. forduló (november 4.): KSE–Temesvári CSU

* 9. forduló (november 11.): Argeș–KSE

* 10. forduló (november 15.): KSE–Nagyvárad

* 11. forduló (december 11.): Marosvásárhelyi Olimpic–KSE

* 12. forduló (december 20.): KSE–Kisjenői Körös

* 13. forduló (január 13.): Mioveni–KSE

A KSE kerete: Mădălina Rofel, Fülöp Krisztina – kapusok, Voloncs Júlia, Mátis Zita, Dobra Anett, Mátis Henrietta, Mátis Zsuzsa, Kovács Ágota, Baka Tünde, Nagy Boglárka, Bardócz Emőke, Orosz Eszter, Opra Beáta, Andreea Stupar – mezőnyjátékosok.